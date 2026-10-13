Buğday fiyatları sert çakıldı: Haziran 2024’ten beri en hızlı düşüş

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Ocak ayında kile başına fiyatı yüzde 5,85 oranında düşen buğdayın fiyatı, jeopolitik tehlikeler ve iklim kaynaklı endişeler nedeniyle sonraki aylarda dalgalı bir seyir izlemiş ve eylül ayında 7,94 dolara kadar tırmanmıştı.

YÜZDE 12,7 DÜŞTÜ

Ancak Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ereceğine ilişkin öngörüler, yağışların bol olması ve düşen talebin etkisiyle buğday fiyatları geçtiğimiz ay keskin bir şekilde geriledi. Eylül ayında fiyatlar yüzde 12,7 oranında düştü.

Buğdayın kile başına fiyatı Haziran 2024’te yüzde 15,5 düşmüştü.

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YÜZDE 35 ARTIŞ

Yaşanan gelişmelerin ardından yıla 5 dolar bandında başlayan buğday fiyatları, olumlu gelişmelerin ardından geçtiğimiz ayı 6,75 dolardan tamamlarken bu süreçte buğday fiyatları yüzde 35 artmıştı.

FİYATLAR TOPARLANMIŞTI

Vadeli İşlem ve Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, konuya yönelik yaptığı açıklamada, önceki dönemlerde Karadeniz’de buğday ihracatına yönelik tehlikeler nedeniyle fiyatların toparlandığını ifade etti.

ERGEZEN’DEN AÇIKLAMA

Ardından talep tarafına yönelik tedirginliklerin dikkat çektiğini vurgulayan Ergezen, şunları söyledi:

“ABD ve Rusya arasında ilişkilerin iyi ilerlemesi ve Karadeniz’de arz öngörülerinin yükselmesi, ayrıca El Nino etkisinin tahmin edilenden daha düşük olması, kısa vadede ABD’nin buğday ihracatının gerilemesi, uluslararası büyümede düşüş tedirginlikleri buğday fiyatlarında düşüşe neden olan temel etkenler arasında.”

FİYATLAR NEDEN DÜŞTÜ?

Ergezen, Rusya ve Ukrayna’nın ürettiği buğdayın maliyetlerinin düşmesi nedeniyle ABD buğdayının fiyatının Avrupa buğdayına göre yüksek kaldığını ifade ederken bu durumun ABD buğdayına talebin düşmesine yol açtığını ve bu nedenle fiyatların gerilediğini vurguladı.

AVRUPA BUĞDAYI DAHA CAZİP HALE GELDİ

Dolar endeksindeki güçlenme nedeniyle ABD buğdayının pahalı olduğunu ifade eden Ergezen, bu güçlenme sonucunda buğdayın dolar bazındaki maliyetinin arttığını ve bu durumun Avrupa buğdayını daha cazip hâle getiren etkenlerden biri olduğunu belirtti.