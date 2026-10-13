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2027 asgari ücrette zam hesabı değişti: Muhtemel zam oranları ortaya çıktı

2027 yılı yaklaşırken milyonlarca asgari ücretli, maaşlarına gelecek zam oranını merak ediyor. Bu kapsamda mevcut verilere göre asgari ücrete yapılması beklenen zam oranı hesaplandı.

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Eklenme 13.10.2026 - 11:22
Güncellenme 13.10.2026 - 11:23

Yeni yıla az bir zaman kala maaşlara yönelik zam hesapları yapılmaya başlandı. Milyonlarca işçi gözünü aralık ayında yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına çevirirken komisyondan çıkacak sonuç, 2027’de uygulanacak yeni asgari ücreti belirleyecek.

A Haber’in haberine göre asgari ücret, emekli maaşlarında olduğu gibi doğrudan enflasyona göre belirlenmese de enflasyon, en önemli veriler arasında yer alıyor.

YÜZDE 27 ZAM GELMİŞTİ

2025’te gerçekleşen ve beklenen enflasyon oranlarına bakıldığında asgari ücrete yüzde 27 oranında zam yapılmıştı.

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2027 ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM GELECEK?

Bu yıl da benzer bir çalışmanın yapılması beklenirken asgari ücrete yüzde 25-30 aralığında zam geleceği düşünülüyor.

2027 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Bu kapsamda asgari ücrete yüzde 25 zam yapılması hâlinde net asgari ücret 35 bin 095 liraya ulaşacak. Yüzde 30 zam yapılması durumunda ise net asgari ücret 36 bin 500 lira olacak.

OVP’YE GÖRE ASGARİ ÜCRET 36 BİN TL’Yİ AŞACAK

Öte yandan, Orta Vadeli Program’da (OVP) yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak açıklanırken bu oranın uygulanması durumunda net asgari ücret 36 bin 049 liraya ulaşacak.

2027 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2027’de uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak. Komisyon, yapacağı toplantıların ardından brüt ve net asgari ücreti belirleyecek.

Bu kapsamda yeni asgari ücretin aralık ayının 2’nci veya 3’üncü haftasında belirlenmesi bekleniyor.

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