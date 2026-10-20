Bursasporlu Iheanacho Avrupa’nın en golcü oyuncusu konumunda

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TFF 1. Lig’de mücadele eden Bursaspor’un forveti Kelechi Iheanacho, gol serisine devam ediyor. Önceki hafta attığı 2 golle peş peşe 10 karşılaşmada gol atma başarısı gösteren Iheanacho, dün akşam oynanan Pendikspor mücadelesinde de gol atarak ligdeki gol sayısını 15’e yükseltti.

11 MAÇTA 15 GOL, 4 ASİST

Nijeryalı forvet, son 11 maçta 15 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek rekor kırdı.

AVRUPA’NIN EN GOLCÜ OYUNCUSU

Ligde bu başarıyı gösteren tek futbolcu olma unvanını kazanan Iheanacho, aynı zamanda Avrupa’nın en golcü oyuncusu konumunda.

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Iheanacho, peş peşe 11 lig maçında gol atarak Türk profesyonel ligleri tarihinde bu başarıya imza atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Nijeryalı golcü, Avrupa’nın 10 büyük ligi ve alt ligler de karşılaştırıldığında en golcü futbolcu unvanını koruyor.

KELECHI IHEANACHO KİMDİR?

3 Ekim 1996 tarihinde Nijerya’nın Owerri şehrinde dünyaya gelen Kelechi Iheanacho, futbola Taye Academy’de başladı. 2013 FIFA U-17 Dünya Kupası’nda Nijerya ile şampiyonluk yaşayan futbolcu, 6 gol ve 7 asistlik performansıyla Altın Top ve Gümüş Ayakkabı ödüllerini kazandı.

2015 yılında Manchester City’nin A takımına yükselen Nijeryalı forvet, İngiliz ekibiyle 64 maçta 21 gol attı. Iheanacho, 2017’de Leicester City’ye transfer olurken 7 yıllık süreçte 232 maçta 61 gol attı. Leicester City ile 2020-2021 sezonunda FA Cup’ı, 2021’de ise Community Shield’ı kazandı.

2024’te Sevilla’ya bedelsiz olarak transfer olan Iheanacho, İspanya’da gol atamazken 2025 yılının Şubat ayında Middlesbrough’ya kiralandı. Sevilla ile sözleşmesini fesheden futbolcu, ardından Celtic ile sözleşme imzaladı. İskoç ekibinde sakatlıklar nedeniyle forma süresi kısıtlı olsa da 24 maçta 9 gol attı ve lig ile İskoçya Kupası şampiyonlukları kazandı.

Celtic ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından 17 Temmuz 2026 tarihinde Bursaspor’a imza atan golcü futbolcu, 3 yıllık sözleşme imzaladı. Nijerya Milli Takımı ile de 2023 Afrika Uluslar Kupası finaline yükselen Iheanacho, turnuvayı ikinci sırada tamamladı.