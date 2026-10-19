Sergen Yalçın Milli Takım’ın yeni teknik direktörü mü olacak? TFF teklif götürdü

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Dünya Kupası ve UEFA Uluslar Ligi’nde peş peşe alınan kötü sonuçların ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

ARDA TURAN ÖNERİSİ RAFA KALKTI

Bu kapsamda, geçtiğimiz günlerde Shakhtar Donetsk’i çalıştıran Arda Turan’ın ismi öne çıkarken Ukrayna temsilcisi, Turan’ın ayrılığına sıcak bakmamış ve bu nedenle bu senaryo rafa kalkmıştı.

SERGEN YALÇIN İDDİASI

TFF’nin son olarak teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın’a teklif götürdüğü öne sürüldü.

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NİHAİ KARAR NE ZAMAN VERİLECEK?

A Spor’un haberine göre Yalçın’a teklif götüren TFF’nin yarın yönetim kurulu toplantısı yapması bekleniyor. Toplantıdan çıkacak kararla nihai sonucun belli olması bekleniyor.

HT Spor, TFF’nin Sergen Yalçın ile anlaştığını iddia ederken, TFF’den henüz resmî açıklama gelmedi.

SERGEN YALÇIN’IN 1,79’LUK PUAN ORTALAMASI

Deneyimli teknik adam, son olarak geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ın başında görev almış, bu süreçte 39 resmi karşılaşmaya çıkarken 1,79’luk puan ortalaması yakalamıştı.