Büyük Tepki Çeken Dizi Final Yapıyor!

Çarpık ilişki konulu bölümleriyle tartışmaların odağında yer alan Kıskanmak dizisinin, 19 Mayıs tarihinde final yaparak ekranlara veda edeceği öğrenildi.

Yayımlandığı günden beri tartışmaların gündeminde yer alan dizi; başrollerini Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancak’ın üstlendiği bir yapım. Dizi ekibi, çekimlerin tamamlanmasıyla birlikte son kez bir araya gelerek vedalaştı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Ay Yapım imzalı ve Now TV ekranlarında yayınlanan dizi, yayımlandığı günden beri büyük tepki toplarken çarpık ilişki temalı bölümleri nedeniyle çok konuşuldu. Yönetmen Nadim Güç, setin bitmesiyle birlikte veda pastası keserek dizinin final yapacağını duyurdu. Bu kapsamda dizinin, 19 Mayıs tarihinde yayınlanacak 33. bölümüyle final yapacağı belirtildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Finalde ise Mediha, hapishanede geçmişiyle yüzleşirken Cihan, Seniha’nın yalanlarıyla büyük şok yaşayacak. Nalan, Mükerrem’den kurtulmak amacıyla tehlikeli bir işe girerken Mediha, yaşamına ilişkin önemli bir karar alacak. Cihan da sevdiği kadının sakladığı gizemlerle yüzleşecek.

Now TV ekranlarında yayınlanan dizinin bazı bölümleri büyük tepki çekerken; dizideki üç kadının kocaları dışındaki erkeklerden hamile kalması gündem olmuş ve sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Sosyal medya kullanıcıları, dizinin ahlaksızlığı özendirdiği gerekçesiyle RTÜK’ü göreve çağırırken dizi, yaşanan bu tartışmaların ardından final kararı aldı.

Öte yandan bazı kullanıcılar ise Kıskanmak dizisine gösterilen tepkinin şiddet temalı dizilere de gösterilmesi gerektiğini ifade ederek bu konuda da RTÜK’ü göreve çağırdı.