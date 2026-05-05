Fenerbahçe’de Teknik Direktör Yarışında Sürpriz İsimler Gündemde

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi başkan adaylarının çalışmaları devam ediyor. Yeni yönetimle birlikte takımın başına gelecek teknik direktör konusu da gündemin en önemli maddelerinden biri oldu.

Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından, yeni teknik direktörün seçilecek başkan tarafından belirlenmesi bekleniyor. Bu nedenle adaylar, kendi yönetim planları içinde farklı teknik direktör isimleri üzerinde duruyor.

Başkan adaylığı sürecinde Hakan Safi ve Barış Göktürk resmen adaylığını açıkladı. Mehmet Ali Aydınlar ve Aziz Yıldırım’ın da adaylıklarını duyurması bekleniyor. Sadettin Saran’ın ise seçimde yer almayacağı ifade ediliyor.

Mehmet Ali Aydınlar’ın teknik direktör listesinde Jürgen Klopp isminin yer aldığı belirtiliyor. Ancak Klopp’un göreve gelme ihtimalinin düşük olduğu ifade ediliyor. Aynı listede alternatif isim olarak Filipe Luis bulunuyor.

Hakan Safi’nin ise Bundesliga ekiplerinden Stuttgart’ı çalıştıran Sebastian Hoeness ile ilgileniyor.

Aziz Yıldırım’ın teknik direktör planlamasında ise Fenerbahçe’nin eski teknik direktörlerinden Aykut Kocaman’ın öne çıkan isimler arasında yer aldığı ifade edildi.