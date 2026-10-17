Cenk Tosun itiraf etti: “Hata yaptım”

Uzun yıllar Beşiktaş forması giymesinin ardından Fenerbahçe’ye transfer olan eski millî futbolcu Cenk Tosun, bu tercihinin hata olduğunu düşündüğünü belirtti.

“HATAYDI AMA PİŞMAN DEĞİLİM”

2024-2026 döneminde 1,5 sezon sarı-lacivertli formayı giyen Tosun, Fenerbahçe’ye transfer olmasının hata olduğunu fakat bu kararından pişman olmadığını açıkladı.

Siyah-beyazlı takımdan Fenerbahçe’ye transfer sürecini değerlendiren eski millî futbolcu, “Pişman mıyım? Değilim. Ama Fenerbahçe’ye gitmem hataydı. Bir kulübe ait olmuş, artık orada efsaneleşmiş, orada taraftarlarla o kadar birleşmiş bir insanın başka büyük bir camiaya gitmesi bence hataydı. Ama pişman mısın desen, dediğim gibi yine değilim.” ifadelerini kullandı.

Haber Devam Ediyor

FENERBAHÇE YÖNETİMİNİ ELEŞTİRDİ

Oksijen’in haberine göre, sarı-lacivertli takımın uzun süredir devam eden şampiyonluk hasretine yönelik değerlendirmelerde bulunan Tosun, Fenerbahçe yönetimini eleştirdi. Eski millî futbolcu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Fenerbahçe yönetilmesi gerektiği gibi yönetilmiyor diye düşünüyorum. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Önemli transferler yapıyorlar. İyi isimler alıyorlar. Fakat bazen o işler sadece isimle olmuyor. Takım ruhu, takımdaşlık falan çok önemli.”

“TARAFTAR ŞAMPİYONLUK İSTİYOR”

Eski millî futbolcu, Fenerbahçeli taraftarların şampiyonluk özlemine yönelik de bir açıklama yaparak, “Taraftarlarda çok büyük bir istek var. Çünkü Fenerbahçe’nin şampiyon olmaması kaç yıl oldu? Ben Fenerbahçe’deyken ilk 20 dakikada gol atamadığımız zaman taraftar hemen bizi ıslıklardı. Tabii ben insanları da anlıyorum. Kaç yıl olmuş ama şampiyon olamadılar. Taraftarlar şampiyonluk istiyor.” değerlendirmelerinde bulundu.

“MOURINHO BANA YETERİNCE FORMA ŞANSI VERMEDİ”

Tosun, sarı-lacivertli takımda forma giydiği dönemde birlikte çalıştığı Jose Mourinho hakkında yaptığı açıklamada, Mourinho ile saha dışında çok iyi anlaştıklarını fakat yeterince forma şansı bulamadığını vurguladı.

Deneyimli futbolcu, şunları söyledi:

“Jose Mourinho ile aramız saha dışında çok iyiydi. Fakat beni nedense oynatmıyordu. Ona biraz şaşırıyordum. Hatta bazı röportajlarda ‘Cenk’i oynatmadığıma çok üzülüyorum.’ falan demişti. Yeni sezon başladı ve yine oynatmadı mesela. Ben neyi yanlış yapıyorum? Çünkü iyi çalışıyordum. Fenerbahçe’de antrenmanlarda hep çok iyi çalışıyordum. Oyuna girdiğimde hep bir şeyler yapıyordum. Ya asist yapıyor ya penaltı aldırıyordum ya da başka bir şey yapıyordum. Buna rağmen bana bir türlü şans vermiyordu.”

“FUTBOLCULAR ÜZERİNDE BASKI VAR”

Tosun, son olarak Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta oynadığı dönemleri karşılaştırarak sarı-lacivertli takımın uzun yıllardır şampiyon olamamasının futbolcular üzerinde baskı yarattığını da vurguladı.

Tosun, “Fenerbahçe’de bence şu dönemde oynamak çok daha zor. Çünkü kaç yıldır şampiyonluk yok. Taraftarın büyük bir isteği var. Onlar karşılanamayınca futbolcular da kendini baskı altında hissediyor. Beşiktaş’ta benim hep iyi dönemlerim geçti. Sadece son sezon hariç.” dedi.