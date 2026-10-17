TFF’den Uluslar Ligi’nde kalan maçlar için geçici teknik direktör formülü

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçtiğimiz günlerde yaptığı olağanüstü toplantıda A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrılması kararını vermişti.

2 MAÇTA TAKIMIN BAŞINDA KİM OLACAK?

Dünya Kupası ve UEFA Uluslar Ligi dahil son 6 karşılaşmanın 5’ini kaybeden Millî Takım’da, alınan kötü sonuçlar nedeniyle İtalyan teknik adamla yollar ayrılırken UEFA Uluslar Ligi’nde kalan 2 maçta takımın başında kimin olacağı merak konusu olmuştu.

ARDA TURAN ÖNERİSİ RAFA KALKTI

A Millî Takım’ın yeni teknik direktörü olarak Arda Turan’ın ismi öne çıkarken hem Turan hem de ünlü teknik adamın takımı Shakhtar Donetsk bu teklife sıcak bakmadı.

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UZUN VADELİ BİR ANLAŞMA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Ayrıca, TFF’nin 2027’de yapacağı olağan seçimli genel kurul nedeniyle yeni teknik direktör konusunda uzun vadeli bir anlaşmanın düşünülmediği belirtildi.

SAMET AYBABA FORMÜLÜ

Milliyet’in haberine göre, UEFA Uluslar Ligi kapsamında kasım ayında oynanacak 2 mücadele için geçici bir görevlendirme ön plana çıkıyor. Bu kapsamda, TFF’nin Genç Millî Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba’yı Millî Takım’ın başına getirmeyi planladığı öne sürüldü.

AYBABA’NIN KADERİ SONUÇLARA GÖRE NETLEŞECEK

Aybaba’nın öncelikle Belçika ve Fransa karşılaşmalarında görev almasının planlandığı, bu mücadelelerde elde edilecek sonuçlara göre deneyimli teknik adamın geleceğine yönelik karar verileceği iddia edildi.

ULUSLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Millî Takım, UEFA Uluslar Ligi’nde 12 Kasım’da Belçika ve 15 Kasım’da Fransa ile mücadele edecek.

Samet Aybaba ise daha önce Adana Demirspor’da teknik direktör olarak görev almış ve Beşiktaş’ta da Futbol Takımları Koordinatörü olarak çalışmıştı.

RESMÎ AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

TFF’nin teknik direktörlük konusunda nasıl bir karar alacağı merakla beklenirken Samet Aybaba’nın geçici görevlendirilmesine yönelik henüz resmî bir açıklama yapılmadı.