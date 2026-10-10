Çocuklara sosyal medya yasağı Resmî Gazete’de: Tarih açıklandı

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15 yaş altına sosyal medya yasağına ilişkin önemli bir gelişme yaşanırken, sosyal medya platformlarında çocukların korunmasına ilişkin yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlandı. Siber Güvenlik Başkanlığı’nın hazırladığı düzenleme 15 yaşından küçük çocuklara sosyal ağ hizmeti sağlanmasını engellerken, yeni düzenlemenin 1 Kasım 2026’da başlayacağı belirtildi.

“Sosyal Ağ Sağlayıcıları Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamasına İlişkin Yönetmelik” Resmî Gazete’de yayımlandı.

ÇOCUKLARIN SOSYAL MEDYA ERİŞİMİ ENGELLENECEK

Söz konusu düzenlemenin Türkiye’den erişilebilen yerli ve yabancı tüm sosyal ağ sağlayıcılarını ve çevrim içi oyun platformlarını kapsarken, düzenleme doğrultusunda15 yaşından küçük çocukların sosyal medya erişimi engellenecek.

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YAŞ DOĞRULAMA SÜRECİ E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Sosyal medya platformları, hesap açılışı esnasında kullanıcının yaşını kontrol etmek ve 15 yaşın altındaki kayıt isteklerini reddetmekle yükümlü olacak. Sosyal medya platformlarındaki kayıt süreci şu ana kadar büyük oranda kullanıcının kendi beyanına dayanırken, yeni düzenlemeyle beraber yaş doğrulaması e-Devlet üzerinden oluşturulan “Yaş Doğrulama Belirteci” ile gerçekleştirilecek.

İlgili süreç, kullanıcının yaş sınırını karşılayıp karşılamadığını teyit edecek ve bu bilgiler üçüncü taraflarla paylaşılmayacak.

SON TARİH 31 MART 2027

Mevcut hesaplar için takvim netleşirken, şu an kullanılan hesapların en geç 31 Mart 2027 tarihine kadar e-Devlet belirteciyle en az bir defa doğrulanması gerekecek. 15 yaşından gün almadığı belirlenen kullanıcıların hesapları ise hemen kapatılacak. Ayrıca bu kullanıcıların verileri itiraz süreleri geçtikten sonra kalıcı olarak silinecek.

DÜZENLEME KİMLERİ KAPSIYOR?

Düzenlemenin 15-18 yaş arasındaki kullanıcıları kapsadığı öğrenilirken, bu yaş grubundaki gençlerin hesapları varsayılan olarak gizli olacak.

CANLI YAYIN ÖZELLİĞİ SINIRLANDIRILACAK

Ayrıca sosyal medya platformlarındaki canlı yayın özelliği kısıtlanacak ve kişiselleştirilmiş reklamlar gösterilmeyecek. Bunun yanı sıra sonsuz kaydırma ve algoritmanın önerdiği içerikler gibi özellikler de ilgili hesaplarda devre dışı olacak.

OYUN PLATFORMLARINI DA KAPSIYOR

Düzenleme, sosyal medya platformlarını yanı sıra, çevrim içi oyun platformlarına da yükümlülük getirirken; oyun sağlayıcıları, içeriklerini yaşa göre derecelendirecek.

Ayrıca oyun platformları, Türkçe ebeveyn kontrol araçlarını kullanıma açmakla yükümlü olacak. Söz konusu düzenlemenin 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanmaya başlanacağı öğrenilirken, bu tarihten itibaren çocukların ilgili platformlara erişimi e-Devlet sistemi üzerinden kimlik doğrulamayla gerçekleşecek.