Spotify sevilen özelliğini küresel çapta kullanıma açıyor

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İsveç merkezli dijital müzik platformu Spotify, sesli kitap alanındaki kataloğunu uluslararası alanda genişletmeyi planlıyor.

YIL SONUNA KADAR KULLANIMA AÇILACAK

Şirketin bir süredir bazı ülkelerde kullanıma açtığı özelliğin yıl sonuna kadar 180’i aşkın pazara ulaşacağı öğrenildi. Bu sayede 350 bini aşkın sesli kitap, yaklaşık 800 milyon kullanıcıya ulaşabilecek.

120’Yİ AŞKIN DİL SEÇENEĞİ

Ayrıca kütüphanedeki içeriklerin İngilizcenin yanı sıra, 120’den fazla dil seçeneği barındıracağı, arasında İspanyolca, İtalyanca ve Lehçe gibi dillerin de bulunduğu belirtildi.

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Bazı ülkelerdeki Premium abonelere aylık 12 saatlik sesli kitap dinleme olanağı sağlayan Spotify; İtalya, İspanya, Portekiz, Brezilya, Meksika, Kolombiya, Polonya, Şili, Norveç ve Peru gibi ülkelerin bu özelliği kullanabildiğini duyurdu.

TÜRKİYE’DE SESLİ KİTAP ÖZELLİĞİ NE ZAMAN KULLANILACAK?

Öte yandan, Türkiye’de ise sesli kitap özelliği yıl sonuna kadar kullanıma açılacak. Fakat Türkiye, şu an için Premium abonelere 12 saat ücretsiz dinleme imkânının verileceği ülkeler arasında yer almıyor.

ÖĞRENCİLER İÇİN 15 SAATLİK KULLANIM FIRSATI

Kullanıcılar, platformda daha fazla sesli kitap dinlemek için 15 saatlik kullanım imkânı sağlayan Audiobooks+ aboneliğini de kullanabiliyor. Şirket aynı zamanda gelecek ay bazı bölgelerdeki öğrenciler için Audiobooks+ eklenti paketlerini erişime açacak.

EN DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİĞİ

Bunun yanı sıra, Page Match özelliği sesli kitap deneyimindeki en öne çıkan özelliklerden biri olurken, kullanıcılar bu özellik sayesinde kitabın sayfasını bulup kaldığı yerden devam edebilecek.

Platform, kullanıcıların kaldığı sayfayı ISBN kodu ile sisteme tanıtarak, sesli kitapta aynı noktadan devam etmesine olanak sağlayacak. Page Match özelliği, şu an 30’u aşkın dilde ve ayda 1 milyona yakın kullanıcı tarafından kullanılıyor.