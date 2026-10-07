Çoğu işçi ve işveren bunu bilmiyor: Haklı fesihte bu süreye dikkat

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Çalışma yaşamında haklı bir sebebe dayanarak iş sözleşmesini feshetmek isteyen çalışan veya patron için sadece haklı sebebin olması yetmezken, 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde bazı fesih sebeplerinde 6 iş günü ve bir yıllık sürenin büyük önem taşıdığı belirtildi.

HAKLI FESİH OLANAĞI ORTADAN KALKABİLİR

Türkiye gazetesi köşe yazarı ve Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, bu sürelerin aşılmasının, haklı fesih olanağının yitirilmesine neden olabildiğini belirtti.

Karakaş, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı bir durumun ortaya çıkması durumunda çalışan veya patronun belli koşullarda iş sözleşmesini bildirim süresini beklemeden feshedebildiğini açıkladı.

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KIDEM VE İHBAR TAZMINATI İÇİN FARKLI SONUÇLAR

Çalışan, en az bir yıllık kıdeme sahip olması durumunda haklı fesih sonucunda kıdem tazminatı alabiliyor. Patron için ise çalışanın ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı yüzünden yapılan haklı fesihte kıdem ve ihbar tazminatı bakımından farklı sonuçlar oluşabiliyor.

6 İŞ GÜNÜ DETAYI

Süre hesabının haklı fesih hakkı imkânının kullanılmasında en önemli noktalardan biri olduğunu söyleyen Karakaş, olayın öğrenildiği günü takip eden iş gününden itibaren 6 iş günü içinde fesih hakkının kullanılması şartı arandığını aktardı.

BİR YILLIK SINIR

Pazar veya resmi tatil gibi iş günü olmayan günler bu hesaba dahil edilmezken, olayın yaşandığı tarih itibarıyla bir yıllık sınır bulunuyor.

Öte yandan, tüzel kişilerde ise 6 iş günlük sürenin başlangıcı olayın feshi yetkili makamca öğrenildiği tarih üzerinden değerlendirilirken, failin kim olduğunun sonradan tespit edilmesi durumunda ise süre hesabı buna göre değerlendirilebiliyor.

HANGİ TARİHE KADAR KULLANILABİLECEĞİNİ ÖNEMLİ

Bu yüzden, haklı fesih gerektiren bir durumla karşılaşan tarafların olayın haklı sebep oluşturup oluşturmadığının yanı sıra, fesih hakkının hangi tarihe kadar kullanılabileceğini de göz önünde bulundurulması gerekiyor.