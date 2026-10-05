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Kaza tespit tutanakları dahil birçok sigorta bilgisi artık e-Devlet’te

SEDDK, e-Devlet sistemindeki ‘Özel Sigortalarım’ sayfasının kapsamını genişletirken; vatandaşlar, kaza tespit tutanaklarından geçmiş poliçelere kadar pek çok sigorta bilgisine e-Devlet'ten ulaşabilecek.

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Eklenme 05.10.2026 - 12:41
Güncellenme 05.10.2026 - 12:45

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) vatandaşların sigorta işlemlerine e-Devlet sistemiyle daha hızlı ve bir şekilde erişebilmesi amacıyla yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdiğini açıkladı.

BİRÇOK SİGORTA BİLGİSİ ARTIK E-DEVLET’TE

Bu kapsamda ‘Özel Sigortalarım’ sayfasının kapsamının genişletildiğini duyuran kurum, eksper raporlarından kaza tespit tutanaklarına, kusur oranlarından geçmiş poliçelere kadar birçok sigorta bilgisine e-Devlet’ten ulaşılabileceğini açıkladı.

KAPSAM GENİŞLETİLDİ

SEDDK tarafından gerçekleştirilen ve Siber Güvenlik Başkanlığı ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin katkılarıyla geliştirilen ‘e-Devlet/Özel Sigortalarım’ uygulamasında faz 2 çalışmaları sona ererken, yeni düzenlemeyle beraber vatandaşların sigorta bilgilerine erişebildiği alanların kapsamı genişletildi.

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Vatandaşlar, bundan sonra e-Devlet sisteminden hasar dosyalarına yönelik eksper raporlarına, kaza tespit tutanaklarına ve kusur oranlarına erişebilecek.

DETAYLI BİLGİLER E-DEVLET’TE

Ayrıca tüm sigorta branşlarında güncel ve geçmiş poliçelere yönelik detaylı olarak bilgiler de e-Devlet sisteminden görüntülenebilecek.

POLİÇELERİN YENİLENME BİLGİSİ İLETİLECEK

Uygulama doğrultusunda vatandaşlara poliçelerinin yenilenme dönemlerine yönelik uyarılar da iletilecek.

Kurum, genişletilen hizmetle insanların sigorta uygulamalarına güncel, hızlı ve aktif bir şekilde erişebilmesinin hedeflendiğini duyurdu.

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