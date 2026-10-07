Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı:  17 fonun ödemesi yarın başlıyor

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM’de fon soruşturması kapsamında yaptığı açıklamada, sermaye piyasalarında sistemsel bir tehlike olmadığını ve sermaye piyasalarına destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

“SORUMLULAR HESABINI VERECEK”

Fon tasfiyelerinin sermaye piyasalarını zayıflatmayacağını belirten Yılmaz, ara ödemelerde para piyasası fonlarının öncelikli olacağını ifade ederek şunları söyledi:

“Daha güçlü bir sermaye piyasası yapısı tesis etmek amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sorumlu fonlara yönelik olarak sorumluları kim olursa olsun, hukuk önünde hesabını verecek.

Haber Devam Ediyor

“VATANDAŞLARIN HAKKI KORUNACAK”

Sorumlu fonlara ilişkin vatandaşlarımızın, yatırımcılarımızın ve kamunun haklarını muhafaza edeceğiz.

Tasfiye halindeki 131 fon, fon piyasasının sınırlı bir alanını oluşturmaktadır. Sistemsel bir sorun yoktur. Benzer problemlerin tekrarlanmaması amacıyla gerekli önlemler alınacaktır.

Serbest fonlarda devlet garantisi söz konusu değildir. Tasfiye sürecinde yatırımcıların haklarının ilgili fonların kaynaklarıyla karşılanması esas ve fon kaynakları, elde edilen haksız kazançların iade hesabında toplanan tutarlar ve fonların elindeki kaynakların satışıyla sağlanacak tutarlar kullanılacak.

“HAZİNE’DEN KAYNAK KULLANILACAK MI?

Tasfiye sürecinde Hazine’den kaynak kullanılmayacak. Ara ödemede öncelik para piyasası fonlarına ve küçük yatırımcılara verilecek. 10 müfettiş ve Devlet Denetleme Kurulu sahada görev alırken, para piyasası fonlarının asgari yüzde 10’unun hazine kağıtlarından oluşması zorunluluğu getirilmesi bu süreçte avantaj oldu.

SÜRECİ HANGİ BANKA YÖNETECEK?

Tasfiye sürecindeki fonlarda süreçleri Ziraat Bankası yönetecek. A1 Capital, Pardus Bulls’un olağan yöntemle tasfiyesi 17 Ekim tarihinde başlayacak.

EKİM AYI İÇİNDE ÖDELER YAPILACAK

Yasa teklifinin Meclis’ten geçmesi durumunda ekim ayı içinde 1 milyon TL’ye kadar ana para ödemelerinin yapılacağını düşünüyoruz. A1 Capital, Bulls ve Pardus’taki 17 fonda 43 bin 463 yatırımcıya ödemeler yarından itibaren başlayacak.

Tasfiyelerin ekim ayında gerçekleştirilmesiyle 455 bin 758 kişinin çok büyük bir kısmı ödemelerini tamamen almış olacak.