HaberX
AnasayfaEkonomiCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı:  17 fonun ödemesi yarın başlıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı:  17 fonun ödemesi yarın başlıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis'te fon krizine yönelik yaptığı açıklamada, 17 fondaki yatırımcılara ödemelerin yarından itibaren yapılmaya başlanacağını açıkladı.

Oluşturan
Eklenme 07.10.2026 - 15:03
Güncellenme 07.10.2026 - 15:16

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM’de fon soruşturması kapsamında yaptığı açıklamada, sermaye piyasalarında sistemsel bir tehlike olmadığını ve sermaye piyasalarına destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

“SORUMLULAR HESABINI VERECEK”

Fon tasfiyelerinin sermaye piyasalarını zayıflatmayacağını belirten Yılmaz, ara ödemelerde para piyasası fonlarının öncelikli olacağını ifade ederek şunları söyledi:

“Daha güçlü bir sermaye piyasası yapısı tesis etmek amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sorumlu fonlara yönelik olarak sorumluları kim olursa olsun, hukuk önünde hesabını verecek.

Haber Devam Ediyor
Ziraat Bankası’ndan ekim ayında emekli promosyon kampanyası
Ekonomi
Ziraat Bankası’ndan ekim ayında emekli promosyon kampanyası
Ziraat Bankası, emekli maaşını bankaya getiren emeklilere 12 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapacağını ve 90 bin TL'ye kadar ödeme imkanı sağlayacağını açıkladı.
Altın Haziran Ayına Düşüşle Başladı: 1 Haziran 2026 Güncel Fiyatlar
Ekonomi
Altın Haziran Ayına Düşüşle Başladı: 1 Haziran 2026 Güncel Fiyatlar
Altın piyasasında Haziran ayının ilk işlem gününde aşağı yönlü hareket öne çıktı. Doların güçlenmesi ve enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle gram altın 6.680 TL seviyesinde işlem görürken, yatırımcıların odağında jeopolitik gelişmeler bulunuyor.

“VATANDAŞLARIN HAKKI KORUNACAK”

Sorumlu fonlara ilişkin vatandaşlarımızın, yatırımcılarımızın ve kamunun haklarını muhafaza edeceğiz.

Tasfiye halindeki 131 fon, fon piyasasının sınırlı bir alanını oluşturmaktadır. Sistemsel bir sorun yoktur. Benzer problemlerin tekrarlanmaması amacıyla gerekli önlemler alınacaktır.

Serbest fonlarda devlet garantisi söz konusu değildir. Tasfiye sürecinde yatırımcıların haklarının ilgili fonların kaynaklarıyla karşılanması esas ve fon kaynakları, elde edilen haksız kazançların iade hesabında toplanan tutarlar ve fonların elindeki kaynakların satışıyla sağlanacak tutarlar kullanılacak.

“HAZİNE’DEN KAYNAK KULLANILACAK MI?

Tasfiye sürecinde Hazine’den kaynak kullanılmayacak. Ara ödemede öncelik para piyasası fonlarına ve küçük yatırımcılara verilecek. 10 müfettiş ve Devlet Denetleme Kurulu sahada görev alırken, para piyasası fonlarının asgari yüzde 10’unun hazine kağıtlarından oluşması zorunluluğu getirilmesi bu süreçte avantaj oldu.

SÜRECİ HANGİ BANKA YÖNETECEK?

Tasfiye sürecindeki fonlarda süreçleri Ziraat Bankası yönetecek. A1 Capital, Pardus Bulls’un olağan yöntemle tasfiyesi 17 Ekim tarihinde başlayacak.

EKİM AYI İÇİNDE ÖDELER YAPILACAK

Yasa teklifinin Meclis’ten geçmesi durumunda ekim ayı içinde 1 milyon TL’ye kadar ana para ödemelerinin yapılacağını düşünüyoruz. A1 Capital, Bulls ve Pardus’taki 17 fonda 43 bin 463 yatırımcıya ödemeler yarından itibaren başlayacak.

Tasfiyelerin ekim ayında gerçekleştirilmesiyle 455 bin 758 kişinin çok büyük bir kısmı ödemelerini tamamen almış olacak.

İlginizi Çekebilir

Ekonomi

Ziraat Bankası’ndan ekim ayında emekli promosyon kampanyası

20 saat önce
Ekonomi

Ocak 2027 zamlı asgari ücret için en dikkat çeken senaryo: İşte masadaki rakamlar

23 saat önce
Ekonomi

Emeklinin cebini rahatlatacak 3 teklif TBMM’de: Yılda bir kez asgari ücret kadar ödeme

1 gün önce
Ekonomi

500 bin TL’nin faiz getirisi sessiz sedasız değişti! İşte en yüksek faiz getirisi sunan bankalar!

1 gün önce
Ekonomi

Ocak 2027’de araç muayenesi için zam alarmı: İşte muhtemel rakamlar

2 gün önce
Ekonomi

Ocak 2027 emekli maaşında zam sürprizi: Dört farklı senaryo masada

2 gün önce