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Ziraat Bankası’ndan ekim ayında emekli promosyon kampanyası

Ziraat Bankası, emekli maaşını bankaya getiren emeklilere 12 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapacağını ve 90 bin TL'ye kadar ödeme imkanı sağlayacağını açıkladı.

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Eklenme 06.10.2026 - 20:28
Güncellenme 06.10.2026 - 20:28

Yeni yılla beraber emekli promosyon ödemelerinin zamlanması beklenirken, Ziraat Bankası da ekim ayı emekli promosyon kampanyasını paylaştı. Buna göre emeklilere maaş tutarlarına göre 12 bin liraya kadar promosyon desteği ve 90 bin liraya kadar avantaj olanağı sağlanacak.

12 BİN TL’YE KADAR PROMOSYON

Banka, emekli maaşını getiren ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan alma sözü veren emeklilere promosyon desteğinin yanı sıra, 90 bin TL’ye kadar ödeme fırsatı veriyor.

Buna göre 9 bin 999 liraya kadar emekli maaşı alanlara 5 bin lira, 10 bin-14 bin 999 lira arası emekli maaşı alanlara 8 bin lira, 15 bin-19 bin 999 lira arası maaş alanlara 10 bin lira ve 20 bin ile üzeri emekli maaşı alanlara ise 12 bin lira emekli promosyonu verilecek.

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BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Ziraat Bankası, başvuruların internet şubesi, Ziraat Mobil, ATM’ler, SMS ve müşteri iletişim merkezi üzerinden yapılacağını duyurdu. SMS’le kampanyaya katılmak isteyenler, 4757’ye “PRO” yazıp boşluk bırakarak T.C. kimlik numarasını yazıp SMS gönderebilecek.

90 BİN TL’YE KADAR ÖDEME

Öte yandan, emekli maaşını Ziraat Bankası’ndan alan emekliler 90 bin liraya kadar avantaj imkanından da faydalanacak. Bu kapsamda emeklilere özel 12 ay vadeli ve faizsiz 40 bin lira kredi imkanı sunulurken, otomatik fatura ödemelerinde ise toplam 6 bin lira iade sağlanacak.

KAMPANYALARDAN TOPLAM 6 BİN TL

Ayrıca market harcamaları için her 1.500 TL alışverişe 150 TL olmak üzere toplam 1.500 TL, sağlık harcamaları için her 1.500 TL alışverişe 150 TL olmak üzere toplam 1.500 TL ödenecek.

Seçili sektörler için her 3 bin TL alışverişe 300 TL olmak üzere toplam 3 bin TL Bankart Lira desteği sunulacak. Böylece harcamalara özel aylık 6 bin TL’ye varan Bankkart Lira emeklilere ödenecek.

25 BİN TL FAİZSİZ TAKSİTLİ NAKİT AVANS

Son olarak, emeklilere yılda iki defa 25 bin liraya kadar 3 taksitli faizsiz nakit avans imkanı sağlayan banka, kampanyalardan yararlanan emeklilerin 12 bin TL promosyonun yanı sıra, toplam 90 bin TL’ye kadar avantajdan faydalanacağını açıkladı.

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