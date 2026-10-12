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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan fon açıklaması: Ara ödemeler ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturması kapsamında yaptığı açıklamada ara ödemelerin ekim ayıda yapılacağını, teklifin yasalaşmasıyla beraber ödemelerin de hızlanacağını duyurdu.

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Eklenme 12.10.2026 - 10:50
Güncellenme 12.10.2026 - 11:09

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturmasına yönelik önemli açıklamalar yaptı.

KAMU KAYNAĞI KULLANILACAK MI?

Devlet Denetleme Kurumu’nun bütün kurumları incelediğine vurgu yapan Yılmaz, olağan veya olağanüstü tasfiyede kamu kaynağının kullanılmasının söz konusu olmadığını duyurdu.

YENİ YASA TEKLİFİ HAZIRLANDI

Cevdet Yılmaz, sorunlu fonların tasfiye sürecine alındığını, adli soruşturmaların devam ettiğini ve yatırımcıların haklarının korunması için yeni bir yasa teklifinin hazırlandığını vurguladı.

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Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) yayımlanan fon rehberiyle piyasalarda şeffaflığın iyileştirilmesine ilişkin yeni kuralların getirildiğinin altını çizen Yılmaz, sorunlu olduğu değerlendirilen 7 şirketin bünyesindeki 131 fon hakkında tedbir ve tasfiye kararı alındığını belirtti.

46 BİN YATIRIMCIYA ÖDEME YAPILDI

Yılmaz, 8 Ekim tarihinden itibaren A1 Capital, Bulls ve Pardus bünyesindeki fonların olağan tasfiye işlemlerinin tamamlandığını ve bu doğrultuda yaklaşık 46 bin yatırımcıya ödeme yapıldığını belirtti.

BU HAFTA NETLİK KAZANACAK

Kalan fonlarda olağan tasfiye sürecinin sürdüğünü, Atlas fonuyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini ifade eden Yılmaz, bu konuda hafta içinde netlik oluşabileceğini, Atlas’ın da olağan tasfiyeye alınması durumunda yaklaşık 58 bin yatırımcının bu kapsamda değerlendirilebileceğini açıkladı.

1 MİLYON TL’YE KADAR ANA PARA ÖDEMESİ

Yılmaz, yasa teklifinin TBMM’den geçmesi durumunda olağanüstü tasfiye çerçevesinde yatırımcıların net yatırım tutarları temel alınarak 1 milyon TL’ye kadar ana para ödemesine olanak verecek bir sistemin düşünüldüğünü belirtti.

ARA ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Son olarak, ara ödemelerin ekim ayı içerisinde yapılacağını belirten Yılmaz, ilgili teklifin henüz yasama sürecinde olduğu ve nihai kararın TBMM tarafından verileceğini vurguladı.

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