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KYK burs ve kredi başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu.

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Eklenme 12.10.2026 - 10:15
Güncellenme 12.10.2026 - 10:25

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yeni eğitim öğretim yılı kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını açıkladı.

Bakan Bak, bakanlığın tüm olanaklarıyla öğrencilerin yanında olacağının altını çizerken, başvuruların e-Devlet sisteminden yapılacağını açıkladı.

SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Bakan Bak, KYK burs ve kredi başvuruları için son başvuru tarihinin 16 Ekim saat 23:59 olduğunu duyurdu.

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BAKAN BAK’TAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından konuya yönelik açıklama yapan Bakan Bak, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Gençler; GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları an itibarıyla başladı.

Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 16 Ekim saat 23.59’a kadar gerçekleştirebilirsiniz.

Tüm imkânlarımızla daima yanınızda olmaya devam edeceğiz.”

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet sisteminden yapılıyor. Öğrenciler, e-Devlet’e kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle girerek “Burs / Öğrenim Kredisi Başvurusu” sayfasından başvurularını yapabilecek.

e-Devlet şifresi olmayanlar, PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi alarak işlemlerini yapabilecek.

Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirlenen tarihler arasında e-Devlet sisteminden burs/kredi onayı işlemi ekranındaki “taahhütname onayı” ile onayı işlemini yapmaları gerekiyor.

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