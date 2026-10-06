Devlet Bahçeli seçimin yapılması gereken tarihi açıkladı

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, genel seçime yönelik yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için en uygun zamanda TBMM’de seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalı, seçim 2028’de yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Partisinin TBMM Grup Toplantı’sında konuşan Bahçeli, Türkiye’nin iç ve dış gündemine yönelik önemli açıklamalar yaptı.

Yeni dönemde önemli iç ve dış gelişmelerin yaşanacağını ve bu sürecin Türkiye’ye, Türk insanına, siyaset ve demokrasi hayatına hayırlı olmasını dileyen Bahçeli, “Yasama organının kurumsal adresi Gazi Meclisimiz, şüphesiz milletimizin taleplerinin, menfaatlerinin, inanç ve değerlerinin tarihi hafızasının ve gelecek beklentilerinin temsil mekanizması ile vücut bulduğu Türkiye’deki farklı seslerin uyumu ile devlet orkestrasına dönüştüğü ortak aklın ve milli iradenin tecelligâhı Türk Devleti’nin kalpgâhıdır” ifadelerini kullandı.

Haber Devam Ediyor

“BAHÇELİ’DEN SEÇİM AÇIKLAMASI”

Siyasi partilerin siyaset alanını geliştirmek için var olduğunu, kısır siyasi tartışmalardan kaçınılmak gerektiğini ve farklı düşünülmesine rağmen politik merkezin Türkiye olması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, genel seçimlerin ne zaman yapılacağına ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha aday olmalıdır. Adaylığı Türkiye ve bölgemiz hayrına olacaktır. Seçimler 2028 yılında yapılmalıdır.”