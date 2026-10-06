İstanbul’da bir okulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı

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İstanbul Başakşehir’deki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’nda bir öğrenci, 8 öğrenciyi bıçakla yaraladı. Yaralanan öğrenciler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saldırının kız öğrencilerin olduğu sınıfta öğrenciler arasında yaşandığı iddia edilirken, olayda öğrencinin bıçakla 8 öğrenciyi yaraladığı belirtildi. Saldırgan öğrencinin okulun güvenlik görevlisince etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi.

VELİLERE MESAJ GÖNDERİLDİ

Okul yönetiminin velilere gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verildi:

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“Sayın veliler, okulumuzda öğrenci tarafından saldırı eylemi gerçekleştirilmiştir. Yaralı öğrenciler var. Olay kız sınıfında oldu. Yaralılar da kız öğrenciler. Öğrencilerinizi alabilirsiniz. Hepsini bahçeye çağırdık.”

Olayla ilgili incelemenin başlatıldığı öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, konuya yönelik yaptığı açıklamada, “Saat 08.40 sularında Başakşehir ilçesinde bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 8 öğrenci yaralanmıştır. Olayın ardından yaralılar bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır” ifadeleri kullanıldı.

DETAYLAR BELLİ OLDU

Saldırıyı Küçükçekmece’de bir lisede eğitim gören 10. sınıf öğrencisi F.M.’nin gerçekleştirdiği öğrenilirken.

YARALI ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Öte yandan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise konuya yönelik yaptığı açıklamada, olayın ardından 1’inin kritik, 2’sinin orta-ağır olmak üzere toplam 8 öğrencinin yaralandığını duyurdu.

ÖĞRENCİLERDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ağır yaralanan öğrencilerden birinin hayatını kaybettiğini duyurdu.