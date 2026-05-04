Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan 10 Maddelik Kurban açıklaması!

Diyanet İşleri Başkanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle 10 maddelik bir kurban rehberi hazırlayarak vatandaşların kafalarındaki soru işaretlerine cevap verdi.

Bu yıl 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurban pazarlarındaki yoğunluk artarken, vatandaşların kurbanlık alışverişi ve hazırlıkları da hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, bayramın yaklaşmasıyla birlikte hazırladığı rehber aracılığıyla sıkça sorulan sorulara açıklık getirdi.

Kurban kesimi olmadan sadece bağışta bulunmak veya sadaka vermek kurban ibadetinin yerine geçer mi?

Kurban ibadetinin yerine getirilebilmesi için gerekli şartları taşıyan bir hayvanın usulüne uygun şekilde kesilmesi gerekir. Sadece bağış yapmak veya sadaka vermek kurban ibadeti yerine geçmez.

Bir kurban hissesine birden fazla kişi ortak olabilir mi?

Bir kurban hissesi yalnızca bir kişiye aittir. Maddi imkânı olmayan birden fazla kişinin tek bir hisseye ortak olması dinen uygun değildir. Bu nedenle vekâletle kurban kesen kuruluşlar, kendi adlarına değil, vekâlet veren kişiler adına kesim yapar.

Kadınlar kurban kesebilir mi?

Kurban kesme becerisine sahip olan kadın ya da erkek herkes kurban kesebilir.

Büyükbaş kurbanlıkların hissedar sayısının tek sayı olması gerekir mi?

Büyükbaş bir kurbanın hissedar sayısının üç, beş veya yedi gibi tek sayılar olması gerektiği düşüncesi yanlıştır. Bir büyükbaş hayvana en fazla yedi kişi ortak olabilir; bu sayı tek olmak zorunda değildir.

Kurban etleri mutlaka yedi ihtiyaç sahibine mi dağıtılmalıdır?

Kurban etinin mutlaka yedi kişiye dağıtılması gerektiği yönündeki inanış doğru değildir. Kurban kesen kişi etin bir kısmını ihtiyaç sahiplerine, bir kısmını akraba ve komşularına verebilir; kalan kısmını ise kendi ailesi için ayırabilir.

Yolculuk yapanların kestiği kurban geçerli midir?

Yolculuk hâlinde olan kişilerin kestiği kurban geçerlidir. Kişi misafir olarak bulunduğu yerde kurban kesebilir ve bayram içinde yaşadığı yere döndüğünde yeniden kurban kesmesine gerek yoktur.

Kurban kanı alnına ya da araç lastiğine sürülür mü?

Kurban kanının alnına veya herhangi bir eşyaya sürülmesi dinen doğru değildir.

Hz. Muhammed adına kurban kesilebilir mi?

Bireysel ya da toplu olarak Hz. Muhammed adına kurban kesilmesi dinen uygun değildir.

Kabir veya ölü kurbanı kesilebilir mi?

Kabir kurbanı ya da ölü kurbanı adıyla bir kurban türü İslam’da yer almamaktadır. Vefat eden kişinin vasiyeti yoksa onun adına kurban kesilmez.

Adak, akika ve şükür kurbanlarında yaş şartı aranır mı?

Kurbanlık hayvanın taşıması gereken şartlar ve kesime ilişkin hükümler tüm kurban türleri için aynıdır. Bu nedenle adak, akika veya şükür kurbanlarında yaş gibi şartların aranmadığı yönündeki inanış doğru değildir.