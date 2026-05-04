Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş İçin TFF ile Görüştü!

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş’a verilen 12 aylık hak mahrumiyeti cezasının düşürülmesi talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuru yaptı.

Bahis soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Mert Hakan Yandaş’a verilen cezanın indirilmesi için Fenerbahçe yönetimi harekete geçerek Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile görüşmeler gerçekleştirdi.

A Spor’un haberine göre, sarı-lacivertli kulüp yöneticileri, Yandaş için TFF ile görüşerek deneyimli futbolcuya verilen cezanın düşürülmesini talep etti.

MERT HAKAN YANDAŞ’TAN AÇIKLAMA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PDFK), deneyimli futbolcuya 12 ay hak mahrumiyeti cezası vermişti. Kurumdan yapılan açıklamada, söz konusu cezanın bahis soruşturması kapsamında verildiği belirtilmişti.

Öte yandan, Mert Hakan Yandaş ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Avukatlarım ve büyüklerim tahkim sürecini beklememi söylüyor. Bir kez günah keçisi olarak seçildim, kalemimin kırıldığının farkındayım. Şahsıma verilen haksız ve adaletsiz kararın değişeceğine inancım yok. Ancak Allah korkusu olan insanların bulunduğunu düşünüyorum. Bu nedenle tahkim sürecinin ardından ayrıntılı bir açıklama yapacağım. İnşallah benim de bir ailemin olduğunu, yalnızca beni cezalandırmadığınızı fark edersiniz” ifadelerini kullandı.