İstanbul’da selden etkilenen esnafa para yardımı: Toplam 80 milyon TL nakdi destek

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Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da son 84 yılın en yoğun yağışı etkili olmuş ve bu nedenle birçok ev ve iş yerini su basmıştı. Yaşanan sel felaketi 4 kişinin ölümüne yol açarken, kentte hayat resmen durma noktasına gelmişti.

80 MİLYON TL DESTEK

Yaşanan felaketin ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise, kentte sel felaketinden etkilenen esnafın acil ihtiyaçlarının karşılanması için 80 milyon TL nakdi destek verileceğini belirtti.

BAKAN BOLAT AÇIKLADI

Bakan Bolat, konuya yönelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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“14-15 Ekim tarihlerinde İstanbul’da yaşanan ve son 84 yılın en şiddetli yağışı olarak kayıtlara geçen yağışların neden olduğu sel felaketinden etkilenen esnafımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için 80 milyon TL nakdi destek sağlanacaktır.

YARIN VALİLİĞE AKTARILACAK

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği aracılığıyla 19 Ekim Pazartesi günü İstanbul Valiliği emrine iletilecek destek, valiliğimiz koordinasyonunda sel felaketinden etkilenen esnafa ulaştırılacaktır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hükümetimiz tüm olanaklarıyla vatandaşlarımızın ve esnafımızın yanında olmaya devam edecektir.”