2024-2025 VGM bursu için beklenen gün geldi. Öğrenciler için çok önemli olan VGM bursu, KYK sonrasında en çok başvurulan kurumlardan birisi de Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursları olmuştu. Genel Müdürlük tarafından verilen burslar için başvuru yapan öğrencilerin durumu inceleniyor. Uygun olan öğrenciler için VGM bursu bağlanıyor. Yükseköğretim öğrencilerine de verilen bu Bursalarda herhangi bir kademe limiti bulunmuyor.

2024-2025 VGM Burs Başvuruları Nasıl Yapılır?

2024-2025 VGM burs başvuruları için burs.vgm.gov.tr internet adresi üzerinden alınıyor. Başvuru yapmak isteyenlerin bu adrese giriş yaparak formu doldurması yeterli. 21 Ekim itibariyle başlanan başvurularda son tarih 31 Ekim. 31 Ekim 2024 saat 23.59’a kadar devam edecek başvuruların ardından süreç tamamlanacak. Başvuruların yoğunluğuna göre değerlendirme süreci devam edecek ve ardından burs almaya hak kazana öğrenciler açıklanacak.

2024-2025 VGM Bursu Kaç Para?

Her ay düzenli olarak ödenen 2024-2025 VGM bursu bu yıl 750 TL olarak ödenecek. 2025 itibariyle burs ücretinde artış yapılması bekleniyor.