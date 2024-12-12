ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortak yürütülen çalışmalar sona erdi. Yapılan çalışmalar kapsamında Akademik Giriş Sınavı için soru ve konu dağılımlarına yönelik ilgilendirici paylaşım bugün yapıldı. 2025 yılında uygulanacak olan akademik giriş sınavındaki konu dağılımları merak ediliyordu. Yapılan yeni açıklama ile birlikte bu konudaki tüm soru işaretlere giderilirken akademik giriş sınavına girecek olan adaylar içinde rehber niteliğinde bir bilgilendirme gerçekleştirildi.

İşte 2025 MEB AGS Konu Dağılımı

AGS sınavı 13 Temmuz 2025’te gerçekleşecek. 80 soruluk AGS oturumu ve 50 soruluk ÖABT oturumu ile tamamlanacak olan sınav, 2 oturumda yapılacak. 2025 MEB AGS Konu Dağılımı kapsamında geometri ve dil bilgisi soruları çıkarıldı. Coğrafya ve tarih derslerindeki konu kapsamı aynı bırakılırken Türkçe ve Matematik yetenek ölçme ve genel beceriye odaklanacak. 2025 MEB AGS Konu Dağılımı ise şöyle;