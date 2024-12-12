ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortak yürütülen çalışmalar sona erdi. Yapılan çalışmalar kapsamında Akademik Giriş Sınavı için soru ve konu dağılımlarına yönelik ilgilendirici paylaşım bugün yapıldı. 2025 yılında uygulanacak olan akademik giriş sınavındaki konu dağılımları merak ediliyordu. Yapılan yeni açıklama ile birlikte bu konudaki tüm soru işaretlere giderilirken akademik giriş sınavına girecek olan adaylar içinde rehber niteliğinde bir bilgilendirme gerçekleştirildi.
İşte 2025 MEB AGS Konu Dağılımı
AGS sınavı 13 Temmuz 2025’te gerçekleşecek. 80 soruluk AGS oturumu ve 50 soruluk ÖABT oturumu ile tamamlanacak olan sınav, 2 oturumda yapılacak. 2025 MEB AGS Konu Dağılımı kapsamında geometri ve dil bilgisi soruları çıkarıldı. Coğrafya ve tarih derslerindeki konu kapsamı aynı bırakılırken Türkçe ve Matematik yetenek ölçme ve genel beceriye odaklanacak. 2025 MEB AGS Konu Dağılımı ise şöyle;
- Türkçe (sözel yetenek): 15 soru – Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Anlatımın Oluşması, Paragrafta Anlam ve Sözel Mantık
- Matematik (sayısal yetenek): 15 soru – Temel Matematik, Grafik ve Tablo Yorumlama, Mantıksal Muhakeme Problemleri
- Tarih: 10 soru -Osmanlı Öncesi Türk Devletleri Tarihi (Siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) Osmanlı Tarihi (XIII. yüzyıldan XX. yüzyıl başlarına kadar yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (XX. yüzyıl başından XX. yüzyılın ortalarına kadar, Osmanlı Devleti’nin yıkılışından İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar Türkiye tarihinde yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (XX. yüzyılın başlangıcından günümüze kadar dünyada; İkinci Dünya Savaşı’ndan günümüze kadar Türkiye’de yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)
- Coğrafya: 8 soru – Türkiye Fiziki Coğrafyası, Türkiye Beşerî ve Ekonomik Coğrafyası – 10 (%)
- Eğitimin Temel Kavramları ve Türk Milli Eğitim Sistemi: 24 soru – Eğitimin Temelleri ve Türk Millî Eğitim Sistemi, Eğitim Biliminin Genel Kavramları, Kuramları, Süreçleri ve Uygulamaları, Eğitimin Temel Kavram ve Kuramları, Eğitimin Tarihî, Felsefi, Toplumsal, Psikolojik, Ekonomik ve Politik Temelleri, Türk Millî Eğitim Sisteminin Genel Yapısı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin Genel Yapısı ve Temelleri, Eğitim ve Öğretimde Etik, , Eğitim ve Öğretim Teknolojileri
- Mevzuat: 8 soru