AGS Başvuruları ÖSYM Üzerinden Başladı: Başvuru Süreci, Ücret ve Sınav Takvimi Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Akademi Giriş Sınavı (AGS) için başvuru süreci 8 Mayıs 2025 itibarıyla resmen başladı. Öğretmen adaylarının MEB çatısı altındaki Milli Eğitim Akademisi’ne kabul edilebilmesi için katılım sağlayacağı AGS’ye dair başvuru detayları, sınav takvimi ve ücret bilgileri kamuoyuyla paylaşıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen başvuru işlemleri, 8 Mayıs saat 10.45 itibarıyla erişime açıldı. Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla fiziki olarak yapabilecekleri gibi, ÖSYM’nin resmî internet adresi https://ais.osym.gov.tr veya mobil uygulaması üzerinden de çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek. AGS başvuruları için son tarih 20 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Başvurusunu belirtilen tarihlerde gerçekleştiremeyen adaylar için geç başvuru hakkı 28 Mayıs 2025 tarihinde tanınacak.

AGS Başvuru Ücreti 570 TL Olarak Belirlendi

2025 yılı itibarıyla ilk kez uygulanacak olan Akademi Giriş Sınavı’na başvuruda bulunmak isteyen adayların ödemesi gereken sınav ücreti 570 TL olarak açıklandı. Ücret, başvurunun geçerli sayılabilmesi için ÖSYM tarafından belirtilen ödeme kanalları aracılığıyla belirtilen süre içerisinde yatırılmak zorunda.

AGS Sınavı 13 Temmuz’da Yapılacak

AGS, 13 Temmuz 2025 tarihinde iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınavda öğretmen adaylarına Akademi Giriş Sınavı (AGS) kapsamında 80, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) kapsamında ise 50 çoktan seçmeli soru yöneltilecek. Adaylara her oturum için 110 dakika süre tanınacak. Sınav sonuçlarının açıklanma tarihi ise 13 Ağustos 2025 olarak duyuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere göre AGS ve ÖABT puanları yüzde 50 oranında eşit ağırlıklı şekilde birleştirilerek adayların nihai MEB-AGS puanı hesaplanacak.

AGS Nedir?

2025 yılı itibarıyla KPSS’nin yerini alan AGS, Milli Eğitim Akademisi bünyesinde görev alacak öğretmenlerin seçimini hedefliyor. Sınav, adayların mesleki yeterliliklerini ölçmeyi amaçlayan çok oturumlu bir değerlendirme sistemiyle yürütülecek.