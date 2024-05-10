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Birçok Öğretmen Bugün İş Bıraktı

İstanbul'da bir grup öğretmen, Eyüpsultan'da bulunan özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, bir öğrencisinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmesini protesto etmek için iş bırakma eylemi düzenledi.

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İstanbul’da birçok öğretmen, Eyüpsultan’da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan’ın, öğrencisinin silahlı saldırısıyla öldürülmesini protesto etmek için iş bırakma eylemi yaptı.

Bazı eğitim sendikaları tarafından alınan karar doğrultusunda gerçekleştirilen protesto kapsamında, kentteki bazı okullarda sendikalı öğretmenler derse girmedi. Eylem çağrısından haberi olan bir kısım öğrenci okula gitmezken, derslerin boş olduğunu görenler de okuldan ayrıldı.

Bazı okullarda, öğretmenler tarafından eylem yapılacağının bildirilmesi üzerine velilerin bir kısmı çocuklarını okula göndermedi.

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İstanbul'da bir grup öğretmen, Eyüpsultan'da bulunan özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, bir öğrencisinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmesini protesto etmek için iş bırakma eylemi düzenledi.

Öğretmenlerin iş bırakma eylemi nedeniyle okullar normal günlere göre boş kaldı.
Avcılar’daki Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Deniz Esen, okula geldiklerini ancak içeri alınmadıklarını belirterek, “Hocalar eyleme gitmişler, eylem yapıyorlar. Bizi de ders işlenmiyor diye geri gönderdiler. Hiç kimse yok. Gelen az öğrenci de ders işlemiyor. Yoklama da almadılar.” diye konuştu.

Ne olmuştu?

Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak’taki özel lisede yabancı uyruklu öğrenci Y.K, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan’a (74) 7 Mayıs’ta silahla ateş etmişti. Odasında uğradığı saldırıda ağır yaralanan Oktugan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Olayın ardından kaçan Y.K. polis ekiplerince yakalanmış, ertesi gün sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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