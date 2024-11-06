Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK burs sonuçları için duyuru yaptı. Uzun zamandan beri beklenen açıklamanın gelmesiyle birlikte burs ya da kredi başvurusu yapan kişilerin sonuçlarının akıbeti belli oldu. Online olarak yapılacak sorgulamalar ile sonucu öğrenebilecek öğrencilerin, burs ya da kredi onayı yapılması halinde KYK taahhütname onayı vermesi gerekiyor. Peki, burs KYK taahhütname onayı nasıl yapılır? İşte detayla.

KYK Taahhütname Onayı İşlemlerine Dikkat!

Burs ve ya kredi hakkı kazanan öğrencilerin konuyla ilgili son bir onay vermesi gerekiyor. E-devlet üzerinden yapılan bu işlemleri yerine getiren öğrencilerin burs ve kredileri tarihlerinde ödenmeye başlanacak. KYK taahhütname onayı için yapılması gereken işlemler çok kısa süre içerisinde tamamlanabiliyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın yaptığı duyuru sonrasında e-devlet üzerinden durumu sorgulayan öğrenciler kredi ya da bursun çıkıp çıkmadığını öğrendi. Ancak çoğu öğrencinin bilmediği önemli işlemlerden birisi KYK taahhütname işlemleri.

KYK Taahhütname Onayı Nasıl Yapılır?

Burs ve kredi çıkan öğrencilerin KYK taahhütname onayı için yapması gereken işlemler şöyle;

E-devlet’te oturum açın.

KYK kredi ve burs sorgulaması yapın. (https://www.turkiye.gov.tr/kyk-burs-kredi-onay-islemleri)

Sonuç sayfasında yer alan onaya tıklayarak KYK taahhütname onayını tamamlayın.

18 yaşından küçük çocukların onay işlemleri aileler tarafından yapılabilecek. KYK burs taahhütname onayında son saat ve tarih ise şöyle; 8 Kasım saat 23.59.