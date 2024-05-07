MEB 20 Bin Öğretmen Ataması Yapacak! Takvim Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 20-31 Mayıs’ta alınacağını, adayların gireceği sözlü sınavların 1 Temmuz’dan itibaren başlayacağını bildirdi.

MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini ve branş bazında kontenjan dağılımını internet sitesinden yayımladı.

Buna göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20-31 Mayıs’ta yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 10 Haziran’da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 1 Temmuz’dan itibaren gerçekleştirilecek.

İLGİLİ HABER 13 Okulda “Çorba ve Meyve Günü” Etkinliği Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin öğretmen ataması için adayların ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerini 20-31 Mayıs tarihleri arasında yapabileceklerini duyurdu.

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 87 alandan en fazla kontenjan ayrılan beş branş ise şöyle:

“Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 499, rehberlik 1597, din kültürü ve ahlak bilgisi 1594, İngilizce 968.”