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MEB 20 Bin Öğretmen Ataması Yapacak! Takvim Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin öğretmen ataması için adayların ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerini 20-31 Mayıs tarihleri arasında yapabileceklerini duyurdu.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 20-31 Mayıs’ta alınacağını, adayların gireceği sözlü sınavların 1 Temmuz’dan itibaren başlayacağını bildirdi.

MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini ve branş bazında kontenjan dağılımını internet sitesinden yayımladı.

Buna göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20-31 Mayıs’ta yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 10 Haziran’da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 1 Temmuz’dan itibaren gerçekleştirilecek.

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Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin öğretmen ataması için adayların ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerini 20-31 Mayıs tarihleri arasında yapabileceklerini duyurdu.

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 87 alandan en fazla kontenjan ayrılan beş branş ise şöyle:

“Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 499, rehberlik 1597, din kültürü ve ahlak bilgisi 1594, İngilizce 968.”

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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MEB

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