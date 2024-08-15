Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) yeni bir duyuru yayınladı.2024-YKS kılavuzunda da yer aldığı gibi spor dallarında başarılı olan sporcular için spor odaklı yükseköğretim programlarına yerleştirme yapılacak. Bugün itibariyle başlayan başvurularda sporcular, 19 Ağustos gününe kadar başvurularını yaparak yerleştirme hakkından yararlanabilecek.

Milli Sporcu Yerleştirme Başvuruları Nasıl Yapılacak?

Adayların sadece online olarak yapabileceği başvurular için https://ais.osym.gov.tr adresinden işlem yapılacak. Oturum açılmasının ardından milli sporcu başvuruları bölümünden başvuru ekranına ulaşılarak tercihler yapılabilecek. Adaylar için tanınan tercih sayısı 8. Maksimum 8 yeri tercih edecek sporcular, başvuru süreci sona erene kadar tercihlerini değiştirebilecek.