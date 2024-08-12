Her yıl gündeme gelen okul servislerinde bu yıl da fiyatlar yüksek seviyelerde. Milyonlarca öğrencinin okula gidiş ve dönüş yolunda kullanmak zorunda olduğu servislerde 2024 eylül itibariyle geçerli olacak fiyatlar belirlendi.

Okul Servis Ücret Tarifelerine Yüzde 16 Zam

Yapılan açıklamalarda okul servis ücret tarifeleri için yüzde 16 oranında zam uygulandığı belirtildi. Yüksek seviyelerde olan servis ücretine yüzde 16 gibi düşük bir oranda zam yapılmış gibi görünse de kilometre ücretinde 300 TL’ye varan bir yükseliş yaşandı. Okul servis ücreti 0-1 kilometre arası mesafe ücreti 1665 TL’den 1931,40 TL’ye arttı.

Personel servisi ücretlerinde ise 10-17 kişilik minibüsler için yeni rakam 1004 TL oldu. Geçtiğimiz yıl aynı tarife 865 TL olarak açıklanmıştı.