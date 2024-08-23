Türkiye eğitim sisteminde geçtiğimiz yıllarda yapılan düzenleme ile ara tatil sayısı 3’e çıkmıştı. Sömestr dışında her iki dönemde de kısa bir ara tatil düzenlemesine giden Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu yıl ara tatilleri kaldıracağı yönünde çeşitli haberler gündeme geldi. Bu haberlerin ne kadarının doğru olduğu tartışılırken konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den açıklama geldi. Bakan Tekin yaptığı açıklama ile ara tatil tartışmalarına son noktayı koydu.

Kasım ve Nisanda Ara Tatil Olacak

Türkiye’de kasım ve nisan aylarında ara tatil yapıldığını ve bu düzenlemenin devam ettiğini belirten Bakan Tekin, herhangi bir iptal durumunun söz konusu olmadığını söyledi. Ara tatil ve tatil süreçlreiyle ilgili birimlerin çalışma yapacağını ve bu konuda henüz kendilerine ulaşan bir talebin olmadığını aktaran Bakan Tekin, “Şu an bunların kaldırılmasıyla ilgili bize ulaşmış bir konu yok. Tatil sürecinde öğretmen arkadaşlarımızın uzaktan yürüttükleri seminer dönemi etkinliklerini daha önce açıklamıştım. Onları artık yüz yüze yapacağız. Öğretmen arkadaşlarımız okullarında bu süreç içerisinde eğitim öğretime hazırlıklarını devam ettirecekler ama öğrenciler açısından tatilin kalkması ya da benzeri bir şey bizim gündemimizde yok.” diyerek süreci noktaladı.