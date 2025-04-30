Okullarda Yaz Tatili Erkene Çekilecek mi? Son Noktayı Bakan Koydu

Okullarda yaz tatilinin erkene çekilmesi noktasında tartışmalar sürerken Bakan Tekin son noktayı koydu. Peki, okullarda yaz tatili erkene çekilecek mi?

Türkiye’de Kurban Bayramı’nın da araya girmesi nedeniyle okul tatilinin erkene çekilmesi konusunda bir beklenti oluştu. Okulların erken kapatılması ve gelecek yıl erken açılması konusundaki beklentilerin sorulduğu Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hem son durumu hem de yasal mevzuatı aktardı. Bakan Tekin, resmi mevzuatlarda okullardaki bir dönemin 180 iş günü üzerinden hesaplandığını ve bunun dışına çıkılmasının mümkün olmayacağını söyledi. Vatandaşların erken kapanıp erken açılma talebinin yasal mevzuatlara uygun olmadığını da aktaran Bakan Tekin, her yılın kendi başına değerlendirildiğini ve dönemler arasında böyle bir ayarlamanın yapılmasının mümkün olmayacağını söyledi.

2025’te Okul Yaz Tatili Erkene Çekilecek Mi?

Açıklamaları ile yaz tatilinin erkene çekilip çekilmeyeceğine son noktayı koyan Milli Eğitim Bakanı, böyle bir durumun hukuken mümkün olmadığını söyledi. “Yok, bu hukuken mümkün değil. Yani bizim 180 iş günü okullarımızın açık olması lazım. Şimdi bilmeyenler şöyle diyorlar. Diyorlar ki bu şimdi erken tatil yapın, okulların başlangıcını da erkene alın. Ama o başka. Yani o önümüzdeki yılın hesabı. O önümüzdeki yılın 180 gününün hesabı. Biz bu yılın 180 gününü bir şekilde tamamlamamız lazım. Hukuki olarak bu mümkün değil. Bizim de öyle bir planlamamız yok.” diyerek bu konudaki tartışmaları da sona erdiren Bakan Tekin, Kurban Bayramı sonrasında 2 haftalık bir eğitim döneminin olduğunu ve bu sürenin oldukça uzun olduğunu söyledi.

Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2 haftalık bir eğitim dönemini iptal etme gibi bir gündemlerinin olmadığını ifade etti. Veli ve milyonlarca öğrencinin cevabını beklediği soru böylece yanıt buldu.