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SUBÜ’de “Havacılık ve Uzay Zirvesi” Düzenlendi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (SUBÜ) düzenlenen "Havacılık ve Uzay Zirvesi", sektör temsilcilerini öğrencilerle buluşturdu.

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Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mekatronik Topluluğunca Prof. Dr. Sabahattin Zaim Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Havacılık ve Uzay Zirvesi iki oturumda yapıldı.

Zirvede sunum yapan Roketsan İtki Sistemleri Mekanik Tasarım Ekip Lideri Abdullah Erdi Önüt ve Zafer Güder Havacılık Uzay Şirketi kurucusu Zafer Güder, öğrencilere havacılık sektörü ve firmaları hakkında bilgi verdi.

İş hayatı konusunda öğrencilere tavsiyeler verip deneyimlerini paylaşan konuklar, soruları da yanıtladı.

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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (SUBÜ) düzenlenen "Havacılık ve Uzay Zirvesi", sektör temsilcilerini öğrencilerle buluşturdu.

Zirve sonunda Önüt ve Güder’e günün anısına plaket takdim edildi, topluluk üyelerince konuklar adına fidan bağışında bulunuldu.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Havacılık ve Uzay Zirvesi

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