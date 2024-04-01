SUBÜ’de “Havacılık ve Uzay Zirvesi” Düzenlendi

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mekatronik Topluluğunca Prof. Dr. Sabahattin Zaim Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Havacılık ve Uzay Zirvesi iki oturumda yapıldı.
Zirvede sunum yapan Roketsan İtki Sistemleri Mekanik Tasarım Ekip Lideri Abdullah Erdi Önüt ve Zafer Güder Havacılık Uzay Şirketi kurucusu Zafer Güder, öğrencilere havacılık sektörü ve firmaları hakkında bilgi verdi.
İş hayatı konusunda öğrencilere tavsiyeler verip deneyimlerini paylaşan konuklar, soruları da yanıtladı.
Zirve sonunda Önüt ve Güder’e günün anısına plaket takdim edildi, topluluk üyelerince konuklar adına fidan bağışında bulunuldu.
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