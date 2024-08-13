Üniversitede eğitim görmek isteyenlerin giriş yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. İlk tercihlerini yapan öğrencilerin büyük bir bölümü istediği bölümlere yerleştirildi. Yapılan son dakika YKS duyurusu sonucunda öğrenciler YKS sonuç sorgulama işlemleri ile sonuçlarını öğrendi. Herhangi bir programa yerleşemeyen öğrenciler için ise ikinci tercih süreci başladı. Peki, YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? YKS ikinci tercih zamanı ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler..

YKS Ek Tercihler Ne Zaman?

YKS ek tercihler 23 Ağustos 2024 tarihinden sonra başlayacak. Bu tarihe kadar ilk tercihler sonucunda yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri yapılacak. Kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından ise boş kontenjanların hepsi belirlenecek ve böylece ikinci tercih sürecine geçiş yapılacak. YKS ikinci tercih ne zaman diyerek süreci takip etmeye çalışan öğrencilerin bu tarih itibariyle tercihlerini yapması gerekiyor.

YKS İkinci Tercih Zamanı Tercihler Nasıl Yapılır?

YKS ikinci tercih zamanı başlamadan önce ÖSYM’nin paylaştığı ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanlarına göre tercih yapılması gerekiyor. Bu nedenle ÖSYM’nin yayınlanacağı kılavuz ile birlikte başlayacak ikinci tercih döneminde sürecin yakından takip edilmesi gerekiyor. İkinci tercihlerde ilk tercihlere göre herhangi bir fark bulunmuyor. Aynı şekilde ÖSYM üzerinden tercih yapılabiliyor.