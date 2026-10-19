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Elektrik faturalarında devlet desteği düşebilir: Bakan Bayraktar mesaj verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik faturalarında devlet desteğinin kapsamını belirleyen yıllık tüketim limitinin gelecek yıl 4 bin kilovatsaatin altına çekilebileceğini ifade etti. Bu kapsamda elektrik faturalarında devlet desteğinin azalabileceği öngörülüyor.

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Eklenme 19.10.2026 - 19:26
Güncellenme 19.10.2026 - 19:26

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik faturalarında devlet desteğinin kapsamını belirleyen tüketim limitinin gelecek yıl yeniden düzenlenebileceğini vurguladı.

YENİ SINIR BELLİ OLDU MU?

Yıllık 4 bin kilovatsaat olarak uygulanan limitin daha da düşürülebileceğine dikkat çeken Bayraktar, yeni limitin şu an için belli olmadığını açıkladı.

4 BİN KİLOVATSAATE DÜŞÜRÜLDÜ

Bakan Bayraktar, Kanal 7’de katıldığı bir programda enerji fiyatları ve devlet desteğine yönelik önemli açıklamalar yaparken elektrikte yüksek tüketim yapan hanelerin devlet desteği dışında kalmasına ilişkin limitin geçtiğimiz yıl 5 bin kilovatsaat olarak uygulandığını, bu yıl ise 4 bin kilovatsaate düşürüldüğünü anımsattı.

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YENİ LİMİT BELİRLENEBİLİR

Gelecek yıl için yeni bir limit belirlenebileceğine dikkat çeken Bayraktar, yeni sınırın 4 bin kilovatsaatin altına düşebileceğinin mesajını verdi. Fakat açıklamada yeni limitin kaç kilovatsaat olacağına ve düzenlemenin ne zaman uygulanmaya başlanacağına yönelik net bir açıklama yapılmadı.

YÜZDE 93,5’İ ETKİLENMEDİ

Güncel uygulamada yıllık tüketim sınırını aşan mesken aboneleri Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamına girerken bakanlığın geçtiğimiz yılın aralık ayında yaptığı açıklamada, 4 bin kilovatsaatlik limit nedeniyle mesken abonelerinin yüzde 93,5’inin etkilenmeyeceği duyurulmuştu.

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZA ZAM GELECEK Mİ?

Öte yandan, elektrik ve doğal gaz fiyatlarına yönelik açıklama yapan Bakan Bayraktar, ekim ve kasım aylarında elektrik ve doğal gaza zam gelmesinin beklenmediğini, fakat gelişmelerin ve bütçe durumunun takip edildiğini aktardı.

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