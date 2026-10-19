Siyasi partiler ne kadar hazine yardımı alacak? 2027 yılı bütçesi TBMM’ye sunuldu

2027 yılı bütçesi TBMM’ye sunulurken gelecek yılın bütçe gelirlerinin yanı sıra siyasi partilere yapılacak hazine yardımları da merak konusu oldu.

HANGİ PARTİLER HAZİNE YARDIMI ALABİLİYOR?

Siyasi Partiler Kanunu’na göre, son milletvekili seçimlerinde barajı aşan partilere her yıl hazine yardımı yapılıyor. Yardım tutarı, barajı aşan partilerin oy sayılarına göre değişiyor.

YÜZDE 44 ARTACAK

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, bu yıl 6 milyar 433 milyon lira olan yardım, gelecek yıl yüzde 44 oranında artarak 9 milyar 260 milyon liraya yükselecek.

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2023’te yapılan son genel seçimlerde AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve DEM Parti yüzde 7’lik barajı aşarak hazine yardımı almaya hak kazandı.

HANGİ PARTİ NE KADAR HAZİNE YARDIMI ALACAK?

Buna göre, 2027’de AK Parti 3 milyar 683 milyon lira, CHP 2 milyar 622 milyon lira, MHP 1 milyar 42 milyon lira, İYİ Parti 1 milyar 2 milyon lira, DEM Parti ise 912 milyon lira hazine yardımı alacak.

HAZİNE YARDIMLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATIYOR?

Hazine yardımları, her yıl ocak ayının ilk 10 günü içinde partilerin banka hesaplarına aktarılıyor.

SİYASİ PARTİLER 2026’DA NE KADAR HAZİNE YARDIMI ALDI?

Bu yıl AK Parti 2 milyar 552 milyon lira, CHP 1 milyar 821 milyon lira, MHP 724 milyon lira, İYİ Parti 696 milyon lira, DEM Parti ise 634 milyon lira hazine yardımı aldı.

YENİ PARTİ HAZİNE YARDIMI ALACAK MI?

Hazine yardımları son yapılan seçimlere göre belirlenmesi nedeniyle Yeni Parti, Meclis’te en fazla milletvekiline sahip ikinci parti olmasına rağmen seçimler yenileninceye kadar hazine yardımı alamayacak.