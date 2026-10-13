Elektrikli scooter düzenlemesi Resmî Gazete’de: 170 bin TL’ye kadar ceza

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Elektrikli scooter yönetmeliğinde değişiklik yapılırken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektrikli Scooter Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelikle elektrikli scooter işletmelerine ihlallerde verilecek para cezaları artırıldı.

86 BİN TL İDARİ PARA CEZASI

Paylaşımlı e-scooter işletmeciliği faaliyeti yalnızca yetki belgesi ve paylaşımlı e-scooter izni alan gerçek veya tüzel kişilerce gerçekleştirilebilecek. Bu yetki ve yükümlülüklere aykırı faaliyet gösteren işletmelere ise 10 bin liradan 86 bin 900 liraya kadar idari para cezası verilecek.

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Belirli faaliyet yükümlülüklerini ihlal eden elektrikli scooter işletmelerine eski yönetmelikte bin lira olan para cezası, yeni yönetmelikle 8 bin 687 liraya çıkarıldı.

ÜÇÜNCÜ İHLALDE 170 BİN TL CEZA

Yetki belgesi sahiplerinin, faaliyet gösterdikleri kent için aldıkları toplam e-scooter izin sayısını aşmaları durumunda cezalar aşamalı bir şekilde yükselecek. Daha önce ilk ihlalde bin lira, ikinci ihlalde 10 bin lira, üçüncü ihlalde ise 50 bin lira olan para cezaları ilk ihlalde 8 bin 687 liraya, ikinci ihlalde 86 bin 900 liraya ve üçüncü ihlalde ise 170 bin liraya yükseltildi.

7/24 HİZMET ESASI

7/24 hizmet verebilecek kapasitede bir çağrı merkezi veya aynı amaçla hizmet edecek bir mobil uygulama bulundurmakla yükümlü olan elektrikli scooter işletmelerine, bu yükümlülüklere uymamaları hâlinde 43 bin 447 lira ceza uygulanacak.

YETKİ BELGESİ 6 AY ASKIYA ALINABİLECEK

Aynı zamanda denetimlerde gerekli bilgi ve belgeleri sunmayan işletmelere 50 bin lira ceza kesilecek. Üçüncü ihlalin gerçekleşmesi hâlinde ise idari para cezası verilen işletmelerin yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri 6 ay süreyle iptal edilecek.

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Yönetmeliğin yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdiği öğrenildi.