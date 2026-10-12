Yazar Sabahattin Ali’nin şüpheli ölümüne yönelik Adalet Bakanlığı’na başvuru

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‘Kürk Mantolu Madonna’, ‘Kuyucaklı Yusuf’ ve ‘İçimizdeki Şeytan’ gibi ölümsüz eserlere imza atan yazar Sabahattin Ali, 1948 yılında şüpheli bir şekilde öldürülmüştü. Ali’nin ölümünün ardından yıllar geçmesine rağmen olaya ilişkin soru işaretleri bir türlü cevaplanamazken ünlü yazarın şüpheli ölümünün aydınlatılması için Adalet Bakanlığı’na başvuruldu.

5 KURUM BAŞVURDU

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Yayıncılar Birliği, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Yazarlar Sendikası ve PEN Yazarlar Derneği, Ali’nin ölümüne ilişkin dosyaların yeniden incelenmesi için Adalet Bakanlığı’na başvururken ayrıca Emniyet, Jandarma, istihbarat ve diğer devlet arşivlerinde araştırma yapılması istendi.

KAPSAMLI BİR ŞEKİLDE ARAŞTIRILMADI

İlgili kurumlar, ünlü yazarın dönemin güvenlik ve istihbarat mekanizmalarının denetimi altındayken yakalandığı ve kötü muamele veya işkence sonucu hayatını kaybetmiş olabileceğine yönelik iddiaların bağımsız ve kapsamlı bir şekilde araştırılmadığını vurguladı. Bakanlığa yapılan başvuruda, cesedin kesin olarak teşhis edilmesine yönelik sorunlar, otopsi sonrasındaki kalıntıların akıbeti ve yargılama belgelerindeki eksiklikler de soru işaretlerinin sebepleri arasında gösterildi.

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MEZARININ BELİRLENMESİ İSTENDİ

Başvuruda ayrıca soruşturma ve yargılama dosyalarının tekrar gözden geçirilmesi, devlet arşivlerinde belge araştırması yapılması ve ünlü yazarın mezarının belirlenmesi talep edildi. Mezar yerinin bulunması durumunda yakınlarının rızasıyla DNA ve adli antropoloji incelemesinin gerçekleştirilmesi de istendi.

41 YAŞINDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Sabahattin Ali, Anadolu Ajansının biyografik haberine göre, yurt dışına çıkmak için 31 Mart 1948 tarihinde Ali Ertekin ile beraber Kırklareli’ne doğru yola çıkmış ancak 2 Nisan 1948’de, 41 yaşındayken Kırklareli’nde öldürülmüştü.

CİNAYETİ İTİRAF ETMİŞTİ

Ali’nin cesedi, Bulgaristan sınırına yakın bir bölgede bulunmuş ve Ertekin daha sonra cinayeti işlediğini itiraf etmişti.

Ancak olayın üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen cinayete ve olayın tüm ayrıntılarına, mezarın yerine ve ölümün arka planına yönelik tartışmalar sürerken 5 kurumun başvurusu da bu nedenle eski dosyaların ve arşiv kayıtlarının yeniden incelenmesini gündeme getirdi.