Emekli, asgari ücretli ve memur için 2027 zam senaryosu: İşte muhtemel rakamlar

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından milyonlarca vatandaş maaşlarına gelecek zam oranını araştırmaya başladı.

YILIN 3’ÜNCÜ ÇEYREĞİNİN ENFLASYON ORANI YÜZDE 5,57

Buna göre, eylül ayı enflasyon oranı yüzde 1,84 olurken, yılın ikinci yarısı kapsamında temmuz, ağustos ve eylül verilerinin birleşmesiyle 3 aylık enflasyon oranı yüzde 5,57 olarak kayıtlara geçti.

SON 3 AYLIK VERİ KALDI

Geriye son 3 aylık enflasyon verisi kalırken, bu verilerin netleşmesiyle beraber yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranları belli olacak ve milyonlarca emekli, memur ve asgari ücretlinin maaşına gelecek zam oranı kesinleşecek.

Haber Devam Ediyor

YÜZDE 10 ZAM İHTİMALİ

Bu kapsamda, kalan 3 aylık enflasyon verisiyle beraber yılın ikinci yarısının enflasyon oranının yüzde 9,04 seviyesinde olması bekleniyor. Enflasyonun yüzde 30’u bulması durumunda ise emekli maaşına yüzde 10 seviyesinde zam geleceği düşünülüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yapılan hesaplamalara göre, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşının 26-27 bin lira seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ayrıca memur ve memur emeklileri için yapılan hesaplamalarda ise toplam zam oranının yüzde 7-8 seviyesinde olması beklenirken, maaşlara yüzde 8 zam gelmesi durumunda en düşük emekli maaşının 75 bin 849 lira ve en düşük memur emeklisi maaşının ise 34 bin 052 lira seviyesine çıkacağı öngörülüyor.

YENİ ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM GELECEK?

Öte yandan, yılın ilk yarısında maaşlarına zam almayan asgari ücretliler, yeni yılda yüzlerini güldürecek zam oranını beklerken, yapılan hesaplamalar doğrultusunda asgari ücrete yüzde 25-30 seviyesinde zam geleceği tahmin ediliyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete yüzde 25 zam gelmesi durumunda net asgari ücretin 35 bin 095 lira ve yüzde 30 zam gelmesi halinde ise 36 bin 500 lira olması bekleniyor.