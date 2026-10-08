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Mehmet Şimşek duyurdu: Fon yatırımcılarının hesaplarına paralar yatırıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fon soruşturması kapsamında yatırımcıların hesaplarına paraların yatırılmaya başlandığını açıkladı.

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Eklenme 08.10.2026 - 15:10
Güncellenme 08.10.2026 - 15:16

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon yatırımcısının paralarının bugünden itibaren ilgili bankalara transfer edildiğini açıkladı.

PARALAR BANKALARA TRANSFER EDİLDİ

Bakan Şimşek, konuya yönelik yaptığı açıklamada, “Önceliği para piyasası fonlarına ve küçük yatırımcılara verdik. TEFAS’a açık 17 fonun tasfiyesi gerçekleştirildi. 43 bin fon katılımcısının paraları bugün itibariyle ilgili bankalara transfer edildi” dedi.

131 fonda sorun yaşandığını belirten Şimşek, “Sorunu küçümsemiyoruz. Fakat bir daha yaşanmaması için büyük düzenlemeler yapıldı. Ek düzenlemeler de gerçekleştirilecek” ifadelerini kullandı.

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YENİ YASA TASARISI GELİYOR

Bakan Şimşek, ayrıca piyasa bozucu faaliyette olan herkesin hukuk önünde hesap vereceğini ve yeni bir yasa tasarısının TBMM’ye sunulacağını belirtti.

Ayrıntılar geliyor…

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