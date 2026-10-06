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Emeklinin cebini rahatlatacak 3 teklif TBMM’de: Yılda bir kez asgari ücret kadar ödeme

Yeni yasama yılı sürecinde milyonlarca emekliyi ilgilendiren üç ayrı yasa teklifi TBMM'ye gelirken, bu tekliflerden en öne çıkanı emekliye yılda bir kez asgari ücret kadar tatil desteği verilmesi oldu.

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Eklenme 06.10.2026 - 13:47

Emeklileri ilgilendiren üç yasa teklifi TBMM’ye geldi. Meclis’e sunulan yasa tekliflerinin dar gelirli emeklilerin maddi sorunlarını çözmeye yönelik olduğu öğrenilirken, tekliflerden en dikkat çekici olanı ise emeklilere yılda bir kez asgari ücret kadar tatil desteği verilmesi.

EMEKLİYE TATİL HAYAL

Türkiye gazetesi yazarı İsa Karakaş, konuya yönelik yazdığı köşe yazısında, mevcut şartlarda emeklilerin tatil yapmasının imkansız olduğunu, hatta emeklilerin memleketine bile gitmeye çekindiğini ifade etti.

YILDA BİR KEZ ASGARİ ÜCRET TUTARINDA DESTEK

Karakaş, TBMM’ye iletilen ilk yasa teklifinin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ek 18. maddesine dayandırıldığını ve teklifin kabul edilmesi halinde emeklilere her yıl haziran ayında ikramiye verileceğini belirtti.

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Karakaş ayrıca, ödemenin net asgari ücret tutarında olacağını, bu desteğin sadece yurt içi dinlenme tesislerinde kullanılabileceğini ve uygulamanın usulünü SGK’nın düzenleyeceğini açıkladı.

AYLIK BAĞLAMA ORANINDA DÜZENLEME

Karakaş, Meclis’e sunulan bir diğer yasa teklifine göre, aylık bağlama oranının her 360 gün için uygulanan yüzde 2 oranındaki seviyenin yüzde 3’e çıkarılması, 25 yıl çalışan bir çalışanın maaş bağlama oranının yüzde 50’den yüzde 75’e yükseltilmesi, ilave edilecek geçici maddeyle yasa öncesinde bağlanan maaşların da bu yeni oranla revize edilerek hak kayıplarının telafi edileceğine yönelik olduğunu duyurdu.

EMEKLİYE İNTİBAK DÜZENLEMESİ

Diğer yasa teklifinin de intibak düzenlemesi olduğunu ve böylece emeklilerin yaşadığı adaletsizliği kökünden kazımayı hedeflediğini vurgulayan Karakaş, aynı prim gününe ve aynı çalışmaya farklı maaş ödenmesinin adaletsizlik olduğunu, emekliye intibak düzenlemesiyle söz konusu adaletsizliğin sona erebileceğini vurguladı.

YASA TEKLİFLERİ KABUL EDİLECEK Mİ?

TBMM’ye sunulan üç yasa teklifinin kabul edilip edilmeyeceğinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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