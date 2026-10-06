500 bin TL’nin faiz getirisi sessiz sedasız değişti! İşte en yüksek faiz getirisi sunan bankalar!

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ekim ayı faiz kararını 22 Ekim tarihinde açıklaması bekleniyor. TCMB’nin faiz kararı öncesinde vatandaşlar da bankaların güncel faiz oranlarını ve 500 bin liranın 32 günlük faiz getirisini araştırıyor.

EN YÜKSEK FAİZ ORANI SUNAN BANKALAR

Buna göre 500 bin liralık faiz getirisinde ilk sırada yüzde 41 faiz oranıyla Getir Finans yer alırken, buraya yatırılan 500 bin TL vade sonunda 13 bin 538 TL net kazanç olanağı sağlıyor.

Ayrıca Yapı Kredi yüzde 40,25 faiz oranıyla listede ikinci sırada yer alırken, 500 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi bu bankada 12 bin 990 lirayı buluyor.

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DİĞER BANKALARIN GÜNCEL FAİZ ORANLARI

Vakıf Katılım yüzde 39 faiz oranıyla 14 bin 298 TL faiz getirisi sunarken Albaraka yüzde 38,75 faiz oranıyla 14 bin 013 TL, Enpara yüzde 38 faizle 14 bin 158 TL, İş Bankası yüzde 37 faizle 13 bin 380 TL faiz net getiri sunuyor.

ZİRAAT BANKASI VE HALKBANK’IN FAİZ ORANLARI

Bunun yanı sıra Ziraat Bankası yüzde 37 faiz oranıyla 13 bin 380 lira, Ziraat Katılım yüzde 36 faizle 10 bin 597 lira yatırımcılara getiri fırsatı sağlarken, Enpara yüzde 35,25 faizle 12 bin 747 lira ve son olarak Halkbank ise yüzde 35 faizle 12 bin 657 lira net getiri imkanı sağlıyor.