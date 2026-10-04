Eski SPK Başkanı Gönül için soruşturma izni talebi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun 30 Eylül 2026’da Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ilettiği yazının detayları netleşirken; Başsavcılık, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül’e yönelik ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan soruşturma yürütülebilmesi için izin istedi.

4 FARKLI SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Savcılığın yazısında Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören hisselerde yaptığı değerlendirilen manipülatif eylemlerin portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonları vasıtasıyla gerçekleştirildiğine yönelik ihbar ve belirlemelerin ardından 4 farklı soruşturmanın kapsamlı bir şekilde devam ettiği ifade edildi.

EŞ ZAMANLI HAREKETLER İNCELENİYOR

Soruşturmalarda Borsa İstanbul’da işlem gören hisselerin yanı sıra, TEFAS’ta açık ve kapalı fonlarla beraber araştırıldığı, fonlar ile hisseler arasındaki bağlantılı ve eş zamanlı hareketlerin incelendiği belirtildi.

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DOSYALARDAKİ SUÇLAR

Savcılık, dosyalardaki eylemlerin ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ ve ‘piyasa dolandırıcılığı’ suçları çerçevesinde değerlendirildiğini aktardı.

Başsavcılık, yazısında SPK’nın yatırım fonlarındaki denetim ve inceleme faaliyetlerini finansal ve dijital gözetim mekanizmaları üzerinden çok katmanlı bir şekilde gerçekleştirmekle yükümlü olduğuna vurgu yapıldı.

ASLİ SORUMLULUK VURGUSU

Kurulun özellikle yatırımcı haklarının muhafaza edilmesi, fonların mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediğinin araştırılması ve piyasa ile fiyat hareketlerinin gözetilmesi hususunda asli sorumluluğunun olduğuna dikkat çekildi.

Başsavcılık, SPK tarafından 2024’ten bu yılın eylül ayına kadar Borsa İstanbul Pay Piyasası’ndaki bazı hisselerde manipülatif işlemlerin fonlar vasıtasıyla yaptırıldığına yönelik hazırlanan raporlar kapsamında savcılığa suç duyurularında bulunulduğuna vurgu yaptı.

PEK ÇOK YATIRIMCI MAĞDUR OLDU

Savcılık, kamuoyunda ‘fon krizi’ olarak tanımlanan süreçte birçok yatırımcının mağdur olduğuna dikkat çekerken, yazısında özellikle Tera Portföy Birinci Serbest Fon, Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu, Pusula Portföy Birinci Değişken Fon, Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon, Atlas Portföy Serbest Fon ve Hedef Portföy İkinci Serbest Fon gibi fonlara dikkat çekildi.

İBRAHİM ÖMER GÖNÜL KİMDİR?

Ankara’da dünyaya gelen Dr. İbrahim Ömer Gönül, Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. Gönül, Atılım Üniversitesi’nde işletme yüksek lisansı ve siyasal ekonomi doktorası yaptı. Gönül, kariyerine Şekerbank’ta başlarken, 2004’te SPK’ya geçti ve burada farklı görevlerden farklı görevler üstlenmesinin ardından 2014 yılında SPK Başkan Yardımcılığı’na atandı.

18 Nisan 2022 tarihinde SPK Başkanı olan Gönül, 4 yıllık görev süresinin dolmasıyla beraber 18 Nisan 2026 tarihinde görevinden ayrıldı. Ayrıca 2005’te IOSCO, (Gelişmekte Olan ve Gelişen Piyasalar Komitesi) Başkan Yardımcılığı’na seçilen Gönül, burada yönetim kurulu üyeliği yaptı.

8 Mayıs 2026 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetleme Standartları Kurumu Başkanlığı’na getirilen Gönül, iyi derecede İngilizce, orta seviyede Almanca bilmektedir.

Gönül, sermaye piyasasında farklı lisanslara sahiptir.