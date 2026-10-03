Yargıtay’dan kira sözleşmesi için 5 yıl detayı! Her şartta geçerli olmayacak!

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Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, emsal kira tutarlarının altında kalan gayrimenkuller için kira tespit davalarına yönelik önemli bir karar imza attı. Kurum, yeni kira kontratının ardından 5 yıl geçmemiş olsa da, belirli koşulların sağlanması durumunda kira tutarının tekrar belirlenebileceğine karar verdi.

İŞ YERİ SAHİBİ KİRANIN ARTIRILMASINI İSTEDİ

Yargıtay’ın bu kararı vermesinde etkili olan olayda, İstanbul’daki iş yerini 2005’te kiraya veren iş yeri sahibi, 2021’de aylık 21 bin TL kira ödeyen kiracısına karşı dava açarak kira tutarının 39 bin liraya çıkarılmasını talep etti. İş yeri sahibi, mevcut kiranın emsal kira tutarlarının oldukça altında kaldığını aktardı.

5 YIL GEÇMEMESİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Yerel mahkeme ise, taraflar arasında son yazılı kira kontratının 2018 yılında yapıldığını ve dava tarihinden itibaren üzerinden 5 yıl geçmediğini gerekçe göstererek kira tutarının hak ve adalete göre belirlenemeyeceğine hükmetti.

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YARGITAY KARARI BOZDU

İstinaf başvurusunun da kabul edilmemesiyle beraber dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozarken, kararda kira ilişkisinin başlangıç tarihinin ve yenilenen kontratın niteliğinin araştırılması gerektiğine vurgu yaptı.

2018 tarihli kontratın kira tutarını güncelleme gereğine mevcut kira ilişkisini yazılı hale getirmek amacı taşıyıp taşımadığının da incelenmesi gerektiğine hükmetti.

5 YIL ŞARTI HER DURUMDA GEÇERLİ OLMAYACAK

Yargıtay, yenilenen sözleşmede belirlenen kira tutarının emsal ve rayiç bedel değerlerinin altında olduğunun belirlenmesi durumunda yeni kontratın üzerinden 5 yıl geçmese bile şartları sağlaması durumunda kira tutarının hak ve adalete göre tekrar belirlenebileceğine karar verdi.

Emsal kararla beraber kira tutarının yeniden belirlenmesi için 5 yıl şartının her durumda geçerli olmayacağı öğrenildi.