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Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ön incelemesi sonucu eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi.

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Eklenme 14.10.2026 - 17:47
Güncellenme 14.10.2026 - 18:35

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi.

SORUŞTURMA İZNİ TALEP EDİLMİŞTİ

Bakanlıktan konuya yönelik yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması çerçevesinde Gönül hakkında soruşturma izni talep edilmişti.

Bu talebin ardından Bakan Şimşek, Bakanlığın Teftiş Kurulu’nu 2 Ekim tarihinde ön inceleme gerçekleştirmek üzere acilen görevlendirmişti.

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İlgili görevlendirme sonucunda Teftiş Başkanlığı tarafından oluşturulan ön inceleme raporuna istinaden Gönül hakkında Bakan Şimşek tarafından soruşturma izni verildiği ifade edildi.

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