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KPSS Ortaöğretim Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM, 25 Ekim'de düzenlenecek 2026-KPSS Ortaöğretim Sınavı'nın giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

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Eklenme 14.10.2026 - 15:02
Güncellenme 14.10.2026 - 15:13

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 25 Ekim tarihinde uygulanacak 2026-KPSS Ortaöğretim Sınavı’na katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atama işlemlerinin tamamlandığını ve bu kapsamda sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınav Giriş Belgesini bugünden itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr/ adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

ÖSYM’DEN UYARI

Kurum, 2026-KPSS Ortaöğretim Sınavı için adayların saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağını açıkladı.

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2026-KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI GİRİŞ BELGELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

TOPLAM 120 SORU SORULACAK

Kamu kurumlarının ortaöğretim mezunlarına yönelik kadrolarında görev almak isteyenler, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşan sınavda toplam 120 soruya cevap verecek.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 19 Kasım 2026’da açıklanacak.

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