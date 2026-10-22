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Eski TFF Başkanı Lütfi Arıboğan hakkında 5 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma çerçevesinde eski TFF Başkanı Lütfi Arıboğan hakkında iddianame hazırlanırken Arıboğan için 2 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

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Eklenme 22.10.2026 - 15:35
Güncellenme 22.10.2026 - 15:38

Eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Lütfi Arıboğan hakkında terör örgütüne yardım suçlamasıyla iddianame hazırlanırken Arıboğan’ın cezalandırılması talep edildi. Dosya çerçevesinde İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sürdürülen soruşturma neticesinde hazırlanan iddianamede, Arıboğan’ın Türk Ceza Kanunu’nun 220. maddesinin 7. fıkrasında düzenlenen “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan cezalandırılması istendi.

25 ARALIK 2025’TE DE İFADE VERMİŞTİ

Arıboğan, kamuoyunda 2011 yılındaki futbolda şike soruşturması olarak bilinen süreçte yaşanan usulsüzlük iddialarına yönelik sürdürülen soruşturma çerçevesinde 25 Aralık 2025 tarihinde de ifade vermişti.

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FETÖ İDDİASI

Aynı soruşturma kapsamında eski TFF Genel Sekreteri Ebru Köksal, Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Başkanı Ahmet Gülüm ve avukat İlhan Helvacı da ifadeye çağrılmıştı. Savcılık, dört kişinin FETÖ mensubu kamu görevlileri tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen soruşturma ve kovuşturmalarda Mehmet Baransu ile bağlantılı şekilde işlem yaptıkları şüphesi üzerinde durmuştu.

ADLİ KONTROL KARARI

İfade işlemlerinin ardından Arıboğan ve Helvacı, adli kontrol uygulanması talebiyle hâkimliğe sevk edilmişti. Mahkeme ise iki isim hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve belirli aralıklarla imza verme yükümlülüğünü kapsayan adli kontrol kararı vererek serbest bırakılmalarına karar vermişti. Köksal ve Gülüm ise ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

NİHAİ KARAR NE ZAMAN VERİLECEK?

Arıboğan hakkındaki iddianamenin hazırlanmasıyla dosya yargılama aşamasına taşınırken suçlamalara ilişkin nihai karar, yargılama sonucunda verilecek.

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