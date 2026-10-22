Sergen Yalçın imzayı attı: “Kariyerimin en önemli günlerinden biri”

A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası ve UEFA Uluslar Ligi’nde peş peşe aldığı kötü sonuçların ardından teknik direktör Vincenzo Montella ile yollar ayrılırken İtalyan çalıştırıcının yerine Sergen Yalçın getirildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Sergen Yalçın için bugün Riva’da imza töreni düzenlerken deneyimli teknik adam, konuya yönelik yaptığı açıklamada bunun kariyerinin en önemli günlerinden biri olduğunu söyledi.

“MİLLİ TAKIM HER ŞEYİN ÜZERİNDE”

Yalçın, konuşmasında şunları söyledi:

“Başkana ve yönetime teşekkür ederim. Futbolculuk dönemimde de millî formayı gururla taşıdım. Kariyerimin en önemli günlerinden biri. Millî takım her şeyin üzerinde. Çok başarılı günler yaşayacağımızı düşünüyoruz. Herkese bu yolda ihtiyacımız var. Umarım çok güzel günler bizi bekliyordur.

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“EN BÜYÜK GÖREVİ ÜSTLENİYORUM”

Millî takım tercihleri yapacağız. Bunlar tartışılabilir. En doğru ve adaletli kadroyla sonuca nasıl gidebiliriz, bunun üzerine çalışacağız. Halkımızın millî takımın peşinden koşması ve başarılarla mutlu olması gerekiyor. Halkı başarılarla beraber millî takımın arkasında toplamaya çalışacağız. Burada forma olmaz. Herkes öyle gelecek. Ben de heyecanlıyım. En büyük görevi üstleniyorum. Bir şey yaparken beraber olacağız. Siz bizim yanımızda olacaksınız, halkımız da arkamızda olacak ve hep beraber bir şeyler başaracağız.”

HACIOSMANOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise imza töreninde yaptığı açıklamada, millî takımı 5 yıl aranın ardından yeniden bir teknik direktöre emanet etmenin gururunu yaşadıklarını ifade ederek deneyimli teknik adamın futbol bilgisine ve deneyimine güvendiklerini söyledi.

Hacıosmanoğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Hocamız bu görevi kabul ederken maddi konuları ön plana çıkarmaması, millî takım arzusunun ve hedeflerinin göstergesidir. Hep beraber başarı için çalışacağız.”