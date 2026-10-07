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Fatma Betül Sayan Kaya ifadeye çağrıldı

Fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrılırken, savcılık ise soruşturma açılmasına izin verdi.

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Eklenme 07.10.2026 - 13:13
Güncellenme 07.10.2026 - 13:31

Fon soruşturması kapsamında ülke gündemine oturan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

SORUŞTURMA AÇILMASINA İZİN VERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebinin ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçundan soruşturma açılmasına izin verdi.

SAYAN KAYA VE EŞİ İFADE VERECEK

Çiftin bugün İstanbul Adliyesi’ne gelerek ifade vereceği öğrenilirken, 5 ay içinde borsada aldıkları hisselerden milyarlarca lira kazanç elde ettiği iddia edilmişti.

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FON SORUŞTURMASI BAŞLAMADAN HİSSELERİ SATTIĞI İDDİA EDİLDİ

Bu kapsamda Fatma Betül Sayan Kaya’nın Özata Denizcilik hisselerine 163 milyon lirayı aşkın paraya yatırdığı ve 5 ay içinde 1 milyar 344 milyon lira çektiği ortaya atılmıştı. Ayrıca, hisseleri fon soruşturması ve operasyonlar başlamadan birkaç gün önce sattığı iddia edilmişti.

Ayrıca çiftin aynı dönemde 99 milyon 687 bin TL yatırıp 826 milyon TL çektiği öne sürülmüştü.

İSTİFA ETTİ

Fatma Betül Sayan Kaya, konuya yönelik yaptığı açıklamada iddiaları reddetmezken, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmişti.

PARAYI İADE ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Çiftin hesaplarının dondurulmasının ardından SPK tarafından oluşturulan gönüllü ödeme mekanizmasından yararlanmak için başvurduğu iddia edilirken, başsavcılığın izin vermesiyle beraber çiftin yatırımlarının ana para haricindeki kısmını Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki isteğe bağlı iade hesabına aktardığı öne sürüldü.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise gönüllü iade sürecinin soruşturmanın kapatılması demek olmadığını belirtmişti.

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