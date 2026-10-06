TFF’de bir istifa daha: Mevlüt Aktan istifa etti

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Son günlerde yürütülen “Hakemler soruşturması” kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) peş peşe yeni gelişmeler yaşanırken, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan ise görevinden istifa ettiğini duyurdu.

URAL AKÜZÜM DE İSTİFA ETMİŞTİ

Yönetim kurulu üyelerinden Ural Aküzüm “bahis oynama” gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmiş ve daha sonra ise istifa etmişti.

Bu gelişmenin ardından TFF Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan da istifa ettiğini duyurdu.

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DİĞER ÜYELERİN DE İSTİFASI BEKLENİYOR

Aktan’ın istifasının ardından TFF Yönetim Kurulu üyeleri Zafer Bahadır Saraç, Bilal Arslan, Lale Cander, Mustafa Temel Bozbağ ve Tahir Ediz Kıray’ın da istifa edeceği öne sürüldü.

AKTAN’DAN İSTİFA AÇIKLAMASI

Aktan, istifasına yönelik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum.

Mevcut yönetimin bu görevin gerektirdiği bilgi, deneyim, vizyon ve organizasyon yeterliliğini ortaya koyamadığı kanaatindeyim. Federasyonun bütün birimleri ve kadroları liyakat, şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde yeniden yapılandırılmalıdır.

Genel Kurulda delegelerimize verdiğimiz sözlerin hiçbirini yerine getiremedik. Kulüplerimizin beklediği, Türk futbolunun marka değerini artıracak, ekonomik yapısını güçlendirecek ve sürdürülebilirliğini sağlayacak düzenlemeleri hayata geçiremedik. Bu yöndeki çabalarımız yönetim içinde karşılık bulmadı; gerekli köklü değişikliklerin önünü açacak irade gösterilmedi.

Kararların dar bir çevrede alındığı, farklı görüşlere alan açılmadığı ve “ben bilirim, benim dediğim olur” anlayışının hâkim olduğu bir yapı Türk futbolunu ileriye taşıyamaz. Türkiye Futbol Federasyonu, aile şirketi anlayışıyla yönetilemez.

Türkiye’deki futbol iklimi de değişmelidir. Gerilim üreten söylemler, bahis tartışmaları ve usulsüzlük iddiaları güveni zedelemekte, taraftarı futboldan uzaklaştırmaktadır. Usulsüzlüklerin önüne geçilmesi elbette gereklidir. Ancak adli süreçler sonuçlanmadan kişilerin basın açıklamaları yoluyla ifşa edilmesinin kulüplerimize ve Türk futboluna yıllarca emek vermiş futbol emekçilerine zarar verdiğini, devam eden adli süreçleri de olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Futbolun keyif, eğlence ve birlikte yaşama kültürü olduğu unutulmamalıdır. Oyuncu yetiştirmeden kulüp yönetimine kadar kalite standartları oluşturulmalı, ilgili kamu kurumlarıyla ortak adımlar atılmalıdır.

İki yıldır yönetim içinde yanlış bulduğum kararlara karşı çıktım, denge ve denetim sorumluluğuyla Türk futboluna zarar verebilecek kararları önlemek için mücadele ettim. Görevde kalmamın nedeni bu mücadeleyi kurum içinde sürdürebileceğime olan inancımdı. Bu mücadeleyi kurum içinde sürdürme imkânı kalmadığı için görevimden ayrılıyorum.

Mevcut yönetimin işlevsiz kaldığı kanaatindeyim ve yönetimi istifaya çağırıyorum. Gelinen noktada, Türk futbolunun geleceğine ilişkin kaygı taşıyan ve görevinden kişisel bir beklentisi olmayan tüm yönetim kurulu üyeleri istifa etmelidir. Bu aşamada en akılcı ve sorumlu karar, yeni bir yönetimin önünü açmaktır. Bunu Türk futboluna borçluyuz.

Tüm Genel Kurul üyelerini, ilgili usuller çerçevesinde olağanüstü seçimli genel kurulun bir an önce toplanması için gerekli süreci başlatmaya; yönetimi de bu çağrının gereğini yerine getirmeye davet ediyorum.

Türk futboluna katkı sunma iradem devam edecektir.”

MEVLÜT AKTAN KİMDİR?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan Mevlüt Aktan, spor yönetimi ve finansal analizler konularında kendini geliştirdi.

TFF’nin iş süreçlerini desteklemeye katkı veren Aktan, ekonomi alanındaki akademik geçmişi, stratejileri oluşturma ve BT stratejileri geliştirme konularında da becerilerini güçlendirdi.