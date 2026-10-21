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Fenerbahçeli Asensio aylarca sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe, Marco Asensio'nun ameliyat olduğunu, 3 ay sahalardan uzak kalacağını ve Nathan Ake'nin de 3 hafta forma giyemeyeceğini açıkladı.

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Eklenme 21.10.2026 - 16:19
Güncellenme 21.10.2026 - 16:36

Fenerbahçe, 14 Ekim tarihinde İspanyol futbolcusu Marco Asensio’nun sakatlık nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak Aston Villa karşılaşmasının kadrosundan çıkarıldığını açıklamıştı.

ASENSİO VE KARTAL ARASINDA ANLAŞMAZLIK İDDİASI

Daha sonra futbolcu ile Teknik Direktör İsmail Kartal arasında bir uyuşmazlık olduğu iddiaları gündeme gelmişti.

3 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Sarı-lacivertli takımın doktoru Ahmet Kulduk, 18 Ekim tarihinde İspanyol futbolcunun diz kapağının arkasında kıkırdak lezyonu belirlendiğini ve bu yüzden ameliyat olacağını açıklamıştı. Kulüp, bugün İspanyol futbolcunun ameliyat olduğunu ve tedavi ile rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay boyunca devam edeceğini duyurdu.

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AKE DE 3 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK

Öte yandan sarı-lacivertli takım, 20 Ekim akşamı (dün) Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Slavia Prag’la mücadele etmiş ve karşılaşmanın 21. dakikasında Nathan Ake, sakatlık nedeniyle oyundan çıkarılmıştı.

Fenerbahçe, Aké’nin sağ bacak arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve ödem belirlendiğini, oyuncunun tedavisinin yaklaşık 3 hafta boyunca devam etmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

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